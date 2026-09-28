मराठवाडा

Nitesh Rane : मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलती देणार

मच्छीमार व्यवसायाला शासनाने शेतीचा दर्जा दिला असून, त्याच दृष्टिकोनातून मच्छीमारांसाठी काही शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आले आहेत.
MLA Sanjana Jadhav and Nitesh Rane

MLA Sanjana Jadhav and Nitesh Rane

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सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - मच्छीमार व्यवसायाला शासनाने शेतीचा दर्जा दिला असून, त्याच दृष्टिकोनातून मच्छीमारांसाठी काही शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे कर्जमाफी व विविध सवलती दिल्या जातील, त्याच धर्तीवर मच्छीमारांनाही सवलती देण्यात येतील, असे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी (ता. २८) दिले.

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