MLA Sanjana Jadhav : कर्जमाफीच्या यादीत जेहूरच्या एकाही शेतकऱ्याचे नाव नाही; सहकारमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रश्न मार्गी लावणार

कन्नड - राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीत कन्नड तालुक्यातील जेहूर येथील पंजाब नॅशनल बँकेतून शेतीकर्ज घेतलेल्या एकाही शेतकऱ्याचे नाव नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सुमारे १३०० शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार संजना जाधव यांनी बुधवारी (ता. २८) जेहूर येथील पंजाब नॅशनल बँकेला भेट देत बँक अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली..सहकारमंत्र्यांकडे प्रश्न मांडणारया वेळी बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना आमदार जाधव यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. बँकेकडून कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती वेळेत अपलोड न झाल्याने पोर्टल बंद झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या यादीत समाविष्ट झाली नसल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..याबाबत बोलताना आमदार संजना जाधव म्हणाल्या, की हा प्रश्न आता केवळ बँकेच्या अंतर्गत कामकाजापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सुमारे १३०० शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण एक-दोन दिवसांत मुंबई येथे जाऊन सहकारमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. शासनदरबारी हा प्रश्न मांडून पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.'शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये. पोर्टल सुरू करून वंचित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या प्रश्नातून निश्चितच सकारात्मक मार्ग निघेल,” असा विश्वासही आमदार जाधव यांनी व्यक्त केला. यावेळी खरेदी विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर निकम, बाजार समितीचे उपसभापती जयेश बोरसे, पंचायत समिती सदस्य शरद जाधव, कचरू सावंत, गीताराम पवार, कृष्णा बोरसे, गणेश शिंदे, हरीश थोरात, अक्षय झिमण, संजय रिंढे, बाळासाहेब पवार, रवी कवडे, बाबासाहेब पवार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..प्रतिक्रिया -बँकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले काम व्यवस्थित केले आहे. पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा डाटा अपलोड झालेला नाही. याबाबत सहकार विभागाला ई-मेलद्वारे कळविण्यात आले असून, पाठपुरावा सुरू आहे. बँकेकडून यादी तयार करण्यात आली आहे. पोर्टल सुरू झाल्यानंतर तातडीने यादी अपलोड केली जाईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची नावे यादीत समाविष्ट होतील, अशी अपेक्षा आहे.- प्रदीप सावंत (बँक व्यवस्थापक, जेहुर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.