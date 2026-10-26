Beed Crime : चमत्काराचा बहाणा करून वृद्धाला लुबाडणारा सराईत जेरबंद; परळी बसस्थानकातील अंगठी लांबवणाऱ्या नाशिकच्या ठगास एलसीबीच्या बेड्या

बीड - परळी बसस्थानकात चमत्काराचा बहाणा करून एका वयोवृद्ध नागरिकाची १० ग्रॅम सोन्याची अंगठी लांबवणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठ्या चलाखीने जेरबंद केले आहे. अफजल नवाब मदारी (वय २५, रा. लक्कडकोट, ता. येवला, जि. नाशिक) असे या सराईत गुन्हेगाराचे नाव असून, पोलिसांनी नाशिकमधील येवला येथून त्याला अटक करत त्याच्याकडून चोरीला गेलेली सोन्याची अंगठी हस्तगत केली आहे..फिर्यादी गणपत लक्ष्मण आंधळे (रा.हेळंब, ता.परळी, जि. बीड) हे गत २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास परळी बसस्थानकात थांबले होते. यादरम्यान एका अनोळखी इसमाने त्यांच्या हातात दगडाचा खडा देऊन तो रुद्राक्ष असल्याचे भासवून चमत्काराचा बहाणा केला आणि हातचलाखीने त्यांच्या हातातील १० ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी चोरून नेली..या प्रकरणी परळी शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(१) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास परळी शहर पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखा करत होते. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक तपासात सक्रिय झाले होते. तपास पथकाने घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली आणि फिर्यादीकडून आरोपीच्या पेहरावाबाबत माहिती गोळा केली..गोपनीय बातमीदारा मार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, हा गुन्हा रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार अफजल नवाब मदारी याने केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याचा फोटो, मोबाईल क्रमांक व इतर तांत्रिक माहिती गोळा करून थेट त्याचे मूळ गाव असलेल्या येवला (नाशिक) गाठले. पोलिसांनी त्यास शिताफीने ताब्यात घेऊन सखोल विचारपूस केली असता, त्याने परळी बसस्थानकात चोरी केल्याची कबुली दिली..त्याच्याकडून चोरीस गेलेली १० ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी (किंमत अंदाजे १,०७,००० रुपये) हस्तगत करण्यात आली असून, पुढील तपास परळी शहर पोलीस करत आहेत. सदरची धडक कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक श्रीमती चेतना तिडके, सहायक पोलीस अधीक्षक ऋषीकेश शिंदे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे, पोह मारोती कांबळे, पोह सचिन सानप, पोह गोविंद भताने, पोअ सचिन आंधळे, चापोह अतुल हराळे व पोअ विकी सुरवसे यांच्या पथकाने पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.