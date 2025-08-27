मराठवाडा

Laxman Hake: अशी तत्परता जरांगेंबाबत दाखवा; गेवराईमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लक्ष्मण हाके यांची टीका

Beed Politics: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली. ‘सलाईनवीर’ म्हणत त्यांनी सरकारवर दुजाभावाचा आरोप केला.
अंकुशनगर (जि. जालना) : ‘बीड जिल्ह्यात आमच्यावर गुन्हा दाखल झाला. आम्हाला अटक करा. आम्ही तुरुंगात जायला तयार आहोत. आमच्याबाबतची तत्परता दाखवता, तशी मनोज जरांगेंच्या बाबतीत दाखवा. जरांगे हे गेली दोन वर्षे महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसले आहेत. साडेअठ्ठावीस किलोचे हे भूत राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडवत आहे, अशी टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली.

