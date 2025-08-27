Laxman Hake: अशी तत्परता जरांगेंबाबत दाखवा; गेवराईमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लक्ष्मण हाके यांची टीका

अंकुशनगर (जि. जालना) : ‘बीड जिल्ह्यात आमच्यावर गुन्हा दाखल झाला. आम्हाला अटक करा. आम्ही तुरुंगात जायला तयार आहोत. आमच्याबाबतची तत्परता दाखवता, तशी मनोज जरांगेंच्या बाबतीत दाखवा. जरांगे हे गेली दोन वर्षे महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसले आहेत. साडेअठ्ठावीस किलोचे हे भूत राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडवत आहे, अशी टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली. .हाके यांनी येथे मंगळवारी (ता. २६) जरांगे यांच्यावर टीका केली. सरकार उलथवून टाकण्याची भाषा करणाऱ्या जरांगेंकडे किती आमदार आहेत? जरांगे हे उपोषणवीर नाहीच, तर सलाइन लावून उपोषण करणारे ‘सलाइनवीर’ आहेत. तुम्ही आजपर्यंत त्यांना एकदाही अटक केली नाही. त्यांना एक न्याय आणि आमच्यासारख्या कायदा पाळणाऱ्या माणसाला वेगळा न्याय कसा? कायद्यामध्ये पण दुजाभाव आहे का? आधी आमदारकीचा राजीनामा द्या. नंतर जरांगेंच्या आंदोलनात सहभागी व्हा, असे आव्हान त्यांनी गेवराईचे (जि. बीड) आमदार विजयसिंह पंडित यांना दिले..जरांगे हुकूमशहा झालेत का?न्यायालयाने मनोज जरांगेंना मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनास मनाई केल्यासंदर्भात लक्ष्मण हाके म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या माणसाला शिक्षा दिली पाहिजे. पोलिस प्रशासनाने सामान्य माणसाच्या हिताचे संरक्षण केले पाहिजे. जरांगे लोकशाही मानत नाहीत. त्यांना उचलून बेड्या घातल्या पाहिजे, त्यांना आत टाकले पाहिजे. ते हुकूमशहा झाले आहेत का, असा सवाल हाके यांनी केला..गेवराईत येण्यापासून रोखलेबीड : गेवराई पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी गेवराईत निघालेल्या हाके यांना पोलिसांनी मंगळवारी नागझरी (ता. गेवराई) येथे थांबविले. त्यांना वडीगोद्रीकडे (जि. जालना) परत पाठविण्यात आले. जिल्ह्यामध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी ही भूमिका घेतली. गेवराईचे पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार बांगर यांनी नागझरी येथे हाकेंना थांबविले आणि परत पाठविताना काही अंतर ते हाकेंसोबत गेले..चौदा जणांवर गुन्हाबीड गेवराईत सोमवारी (ता. २५) निर्माण झालेल्या तणावाप्रकरणी लक्ष्मण हाकेंसह १४ जणांवर गेवराई पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. हाके गेवराईत येणार असल्याची माहिती मिळताच, पोलिसांनी त्यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली. तरीही ते कार्यकर्त्यांसह गेवराईत दाखल झाले. पोलिसांनी हाके यांना निघून जाण्याचे सांगितले. .Manoj Jarange Patil : आझाद मैदानावर परवानगी नाकरली तरी मी जाणारच.मात्र, त्यांनी ऐकले नाही. त्यांच्यासोबत असलेल्या सुनील ढाकणे याने पायातील चप्पल काढून जमावाकडे फेकली. यामुळे वातावरण तापले आणि दोन्ही गटांत घोषणाबाजी सुरू झाली. बळिराम खटके यांनीही जमावाला चिथावणी दिल्याची नोंद तक्रारीत आहे. त्यानंतर आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या समर्थकांकडून दगडफेक, चप्पलफेक आणि शिवीगाळ झाली, असे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांच्या तक्रारीवरून लक्ष्मण हाके, सुनील ढाकणे, बजरंग सानप, बळिराम खटके, पवन कारवार, सिद्धू पघळ, मुक्ताराम आव्हाड, शिवाजी गवारे, दत्ता दाभाडे, अशोक बोरकर, वसीम फारुखी, शाहरुख पठाण, संतोष सुतार व मोईन ख्वाजा शेख या संशयितांवर गुन्हा नोंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.