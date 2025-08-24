Beed News: ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय : हाके, बोगस कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याची टीका, बैठकीत सरकारवर हल्लाबोल

बीड : राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या झुंडशाहीला बळी पडत कागदपत्रांची शहानिशा न करता अनेकांना बोगस कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम केले. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले असल्याचा हल्लाबोल लक्ष्मण हाके यांनी केला. ‘ओबीसी समाज आरक्षण बचाव’ या संघर्षयात्रेच्या नियोजनासाठी बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नवनाथ वाघमारे यांची उपस्थिती होती..ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षयात्रेच्या पूर्वनियोजनासाठी बीड शहरातील स्वराज लॉन्स येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. हाके म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसी बांधवांची फसवणूक करत अनेक मराठा समाजातील नागरिकांना बोगस कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम केले आहे. .राज्यातील सर्व घटकांतील ओबीसी बांधव एकत्र येत पुढील काही काळातच संघर्षयात्रा काढणार आहेत. बीड आणि जालना जिल्ह्यांतील काही मराठा आमदारांकडून मनोज जरांगेंच्या निघत असलेल्या मुंबई येथील यात्रेसाठी दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी दिला जात असल्याचा आरोपही हाके यांनी यावेळी केला..राज्य शासनाकडून ओबीसींसह इतर मागासवर्गीय महामंडळांची दिशाभूल करत निधीपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले जात असून राज्यातील इतर महामंडळांना अल्प निधी देत बोळवण केली जाते. मात्र, अण्णासाहेब विकास महामंडळाला एवढा निधी कसा, असाही आरोपही हाके यांनी केला..Manoj Jarange: चावडी बैठका; आज अंतिम इशारा, बीड जिल्ह्यात जरांगेंच्या नियोजित आंदोलनाला ठिकठिकाणी पाठिंबा.ओबीसींच्या हक्कांसाठी पूर्वबांधणीराज्य शासनाला लोकशाहीचा विसर पडल्याने झुंडशाहीच्या आहारी गेलेल्या सरकारची कानउघाडणी करण्यासाठी तसेच ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी संघर्षयात्रा काढणार असल्याने बीडमध्ये नियोजन केले जात आहे. ओबीसी बांधवांचे हिरावून घेत असलेले आरक्षण टिकविण्यासाठी संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून सरकारला जागे करण्यासाठी बांधणी करत असल्याचे नवनाथ वाघमारे यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.