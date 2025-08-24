मराठवाडा

Beed News: ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय : हाके, बोगस कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याची टीका, बैठकीत सरकारवर हल्लाबोल

Lakshman Hake: ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी बीडमध्ये संघर्षयात्रेचे पूर्वनियोजन करण्यात आले. राज्य सरकारवर खोटे कुणबी दाखले देऊन ओबीसी आरक्षण हिरावल्याचा आरोप करण्यात आला.
बीड : राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या झुंडशाहीला बळी पडत कागदपत्रांची शहानिशा न करता अनेकांना बोगस कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम केले. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले असल्याचा हल्लाबोल लक्ष्मण हाके यांनी केला. ‘ओबीसी समाज आरक्षण बचाव’ या संघर्षयात्रेच्या नियोजनासाठी बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नवनाथ वाघमारे यांची उपस्थिती होती.

