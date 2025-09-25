मराठवाडा

Parli Vaijnath : ओबीसी आरक्षण संपले! पोलीस भरतीत मुले लागत नाहीत, या विवंचनेतून ओबीसी बांधवाने संपवलं जीवन

aatmaram bhange

aatmaram bhange

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
परळी वैजनाथ - आपली दोन मुले पोलीस भरतीची तयारी करत आहेत. मात्र आता आपले ओबीसीचे आरक्षण संपले, आपल्या मुलांना नोकरी लागत नाही. त्यांना इतर कामधंदा व्यवसाय टाकून द्यायला आपल्याकडे पैसेही नाही, संपत्तीही नाही, शेतीही नाही आता आपल्या जगण्याला काही अर्थ नाही.

