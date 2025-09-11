मराठवाडा

OBC Reservation : "ओबीसींचं आरक्षणच संपलं" घोषणा देत तरूणाने जीवन संपवले

Renapur News : ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याच्या विरोधात घोषणा देत रेणापूरच्या वांगदरी येथील भरत कराड या ओबीसी तरुणाने मांजरा नदीत उडी मारून आत्महत्या केली.
रेणापूर : मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करून सरकारने ओबीसींचं आरक्षण संपविलं आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणाचं कसं, अशी चिंता व्यक्त करत व घोषणा देत ( बुधवारी ता.१० ) सायंकाळी वांगदरी, ता. रेणापूर येथील भरत महादेव कराड (वय ३५) या तरुणाने आता ओबीसींच्या आरक्षणाचं कसं अशा घोषणा देत मांजरा नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली आहे. त्याने ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करणारी चिट्टी देखील लिहून ठेवली आहे.

Maratha Reservation
OBC reservation issues
Maratha reservation protest
suicide note

