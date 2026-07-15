Snapchat Love Story: स्नॅपचॅटवर प्रेम ठरले पठ्याने थेट ओडिसा गाठले ; प्रेयसीला घेऊन पठ्ठ्या थेट गावात हजर

कन्नड : 'प्रेम आंधळं असतं' असं म्हणतात, याचाच प्रत्यय आणून देणारी एक आगळीवेगळी आणि तितकीच फिल्मी प्रेमकाहाणी कन्नड तालुक्यात समोर आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'स्नॅपचॅट'वर जुळलेल्या प्रेमाखातर कन्नड तालुक्यातील एका तरुणाने थेट ओडिसा राज्य गाठले. तिथे जाऊन तो केवळ आपल्या प्रेयसीला भेटलाच नाही, तर महिनाभरापूर्वी तिला सोबत घेऊन थेट आपल्या गावी परतला. या प्रकरणाचा माग काढत ओडिसा पोलीस थेट कन्नड तालुक्यात पोहोचले, मात्र मुलीने 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर हिंदी भाषेत केलेली नोटरीने पोलीस आणि मुलीचे नातेवाईकही अवाक झाले आहेत.. सोशल मीडियावरून प्रेमाच्या आणाभाका :कन्नड तालुक्यातील एका ग्रामीण भागातील तरुणाची काही महिन्यांपूर्वी स्नॅपचॅट या सोशल मीडिया ॲपवर ओडिसा राज्यातील संबंलपुर जिल्हातील एका तरुणीशी ओळख झाली होती. आधी चॅटिंग, मग फोनवर बोलणे आणि बघता बघता या ओळखीचे रूपांतर घट्ट प्रेमात झाले. प्रेमाची ओढ एवढी तीव्र होती की, हा तरुण तिला भेटण्यासाठी थेट ओडिसातील तिच्या गावात पोहोचला. तिथे तिची भेट घेऊन तो पुन्हा महाराष्ट्रात परतला. त्यानंतर दोघांनीही सोबत जगण्याच्या आणाभाका घेतल्या. अखेर, महिनाभरापूर्वी हा तरुण पुन्हा ओडिस्याला गेला आणि आपल्या प्रेयसीला घेऊन थेट कन्नडमधील आपल्या घरी आला.. ओडिसा पोलीस थेट कन्नडमध्ये दाखल :तिकडे मुलगी घरातून अचानक गायब झाल्याने तिच्या हवालदिल झालेल्या आई-वडिलांनी ओडिसा पोलिसात मुलगी बेपत्ता झाल्याची रितसर तक्रार नोंदवली. ओडिसा पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपासाची चक्रे फिरवली असता, संबंधित तरुणी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील एका छोट्याशा गावात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर ओडिसा पोलिसांचे एक पथक व मुलीचे नातेवाईकही कन्नडमध्ये दाखल झाले. त्यांनी कन्नड ग्रामीण पोलिसांच्या मदतीने स्थानिक गावातून प्रेमी युगुलाला ताब्यात घेतले.'मी माझ्या मर्जीने आलेय...'; 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर नोटरी करुन दिली..'लिव्ह-इन'चा घेतला निर्णयपोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी केली असता, मुलीने पोलिसांसमोर अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली. "मी सज्ञान असून माझ्या स्वतःच्या मर्जीने येथे आली आहे. मला माझ्या प्रियकरासोबतच राहायचे आहे," असे तिने 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर व नोटरी करुन पोलिसांना सांगितले. कायदा आणि वयाचा विचार करता मुलगी सज्ञान आहे, तर मुलाचे वय १९ वर्षे आहे. त्यामुळे सध्यातरी आम्ही दोघे 'लिव्ह-इन रिलेशन' (सहजीवन) मध्ये राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुलीच्या या ठाम निर्णयामुळे तिला परत नेण्यासाठी ओडिसाहून आलेल्या नातेवाईकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले असून, सध्या तालुक्यात या 'डिजिटल' प्रेमाची जोरदार चर्चा सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.