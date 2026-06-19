Lohara News : आष्टा कासार येथील घोटाळ्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची झाडझडती; ​३० जूनपर्यंत चौकशी पूर्ण करण्याचे अर्चनाताई पाटील यांचे निर्देश

जेवळी - आष्टा कासार (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथे 'जल जीवन मिशन' आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत झालेल्या विविध कामांमधील कथित घोटाळ्याचे प्रकरण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला असून, ग्रामस्थांच्या उपोषणाच्या इशारानंतर गुरुवारी (ता. १८) जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यास येथे भेट देऊन या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला..यावेळी गावातील विदारक स्थिती आणि निकृष्ट कामे पाहून अध्यक्षांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या संपूर्ण प्रक्रियेची ३० जूनपर्यंत सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच या गैरव्यवहाराला जबाबदार धरत दोषी ग्रामसेवकाला तातडीने बडतर्फ करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.आष्टा कासार (ता. लोहारा) येथील १० कोटी ५६ लाख रुपयांची जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजना ही प्रशासनाकडून पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात अनेक कामे अपूर्ण असून गावाला अस्वच्छ व दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याचा येथील ग्रामस्थांचा आरोप आहे. याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर, योजना हस्तांतर पावतीवर सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याच्या बोगस सहीने कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलल्याचे समोर आले. या नंतर मात्र या प्रकरणाला वेगळे लागले आहे..परंतु सरपंचांनी आपली सही बनावट असल्याचे सांगितले तर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने ठेकेदाराच्या धमकीमुळे सही केल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. ग्रामसभेतही हा मुद्दा पुन्हा गाजला. तसेच, गेल्या पाच वर्षांतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या कामातही मोठ्या त्रुटी आणि आर्थिक अनियमितता आढळल्याने ग्रामस्थांनी येथील भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी व योग्य कारवाईसाठी २१ मे रोजी जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केला आहे..परंतु अद्याप चौकशी न झाल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता.१६) पुन्हा जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देत, येथील जलजीवन मिशन आणि वित्त आयोगाच्या कामातील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता.या अनुषंगाने गुरुवारी (ता.१८) जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियवंदा म्हाडदळकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत नागदे, गट विकास अधिकारी ओमकार गायकवाड आदी अधिकाऱ्यासह आष्टा कासार गावाला प्रत्यक्ष भेट दिले. यावेळी पाहणी दरम्यान पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीभोवती पसरलेली घाण, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी बांधलेल्या हौदांची दुरवस्था आणि पिण्यायोग्य नसलेले पाणी पाहून अध्यक्षांनी तीव्र खेद व संताप व्यक्त केला..यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांसोबत रात्री नऊपर्यंत विशेष बैठक पार पडली यावेळी ग्रामस्थांनी जल जीवन मिशन' आणि वित्त आयोगांतर्गत झालेल्या विविध कामांतील कथित घोटाळ्याचा पाडाच वाचला यात कामांच्या खर्चाच्या पावत्या नसणे, एकाच कामाचे तीन वेळा बिल उचलणे आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर लाखो रुपये वर्ग करून ते काढून घेणे अशा गंभीर बाबी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या वेळी गावकऱ्यांच्या वतीने या संपूर्ण प्रकरणाची लवकरात लवकर आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली..या बैठकीत ग्रामस्थांच्या चर्चेनंतर अध्यक्षांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. ३० जूनच्या आत सर्व कामांची तांत्रिक तपासणी करून अहवाल सादर करावा, तसेच ग्रामपंचायत अंतर्गत झालेल्या विविध योजनांच्या रकमांचा हिशोब सादर करावा, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यावे ॲड. सयाजी शिंदे, डॉ. शशिकांत सोमवंशी, प्रशांत आळंगे, विवेक सोमवंशी, बाबुराव तडकले, प्रवीण तडकले, संतोष शिदोरे, संदीप मुरमे, शिवमूर्ती फुंडीपल्ले, योगीराज आळंगे, पद्मसिंह सोमवंशी, दत्तात्रय गाडेकर, प्रशांत सोमवंशी, म्हाळप्पा कोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..दरम्यान जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियवंदा म्हाडदळकर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तात्काळ गटविकास अधिकारी लोहारा व उपविभागीय अभियंता, जिल्हा परिषद, वाशी यांची चौकशी समिती गठीत करुन या प्रकरणाची संयुक्तपणे सखोल चौकशीचा करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आले आहे.आष्टा कासार गावातील कामांमध्ये झालेली बेजबाबदारपणा आणि आर्थिक अनियमितता अजिबात सहन केली जाणार नाही. ३० जूनपूर्वी याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई होईल.- अर्चनाताई पाटील अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, धाराशिव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.