मराठवाडा

Lohara News : आष्टा कासार येथील घोटाळ्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची झाडझडती; ​३० जूनपर्यंत चौकशी पूर्ण करण्याचे अर्चनाताई पाटील यांचे निर्देश

आष्टा कासार येथील १० कोटी ५६ लाख रुपयांची 'जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजना' ही प्रशासनाकडून पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात अनेक कामे अपूर्ण आहेत.
ZP President Archanatai Patil

ZP President Archanatai Patil

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सुधीर कोरे
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जेवळी - आष्टा कासार (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथे 'जल जीवन मिशन' आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत झालेल्या विविध कामांमधील कथित घोटाळ्याचे प्रकरण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला असून, ग्रामस्थांच्या उपोषणाच्या इशारानंतर गुरुवारी (ता. १८) जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यास येथे भेट देऊन या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला.

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