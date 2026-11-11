मराठवाडा

Old Kaygaon Crime News : जुने कायगावच्या वर्दळीच्या चौकात एकमेकांविरुद्ध फटाक्यांची आतषबाजी; वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या जीवितास धोका, चौघांवर पोलिसांत गुन्हा

Firecracker Incident on Busy Public Road : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जुने कायगाव येथे वर्दळीच्या चौकात फटाके फोडून वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण केल्याप्रकरणी चौघांविरुद्ध गंगापूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
Firecracker Incident on Busy Public Road

Firecracker Incident on Busy Public Road

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र व्यास

गंगापूर : सार्वजनिक रस्त्यावर नागरिकांची सतत वर्दळ सुरू असताना, त्याच रहदारीच्या ठिकाणी एकमेकांविरुद्ध फटाके फोडत वाहनचालक व पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या चार जणांवर गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जुने कायगाव येथील चौकात ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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