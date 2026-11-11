Old Kaygaon Crime News : जुने कायगावच्या वर्दळीच्या चौकात एकमेकांविरुद्ध फटाक्यांची आतषबाजी; वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या जीवितास धोका, चौघांवर पोलिसांत गुन्हा

राजेंद्र व्यासगंगापूर : सार्वजनिक रस्त्यावर नागरिकांची सतत वर्दळ सुरू असताना, त्याच रहदारीच्या ठिकाणी एकमेकांविरुद्ध फटाके फोडत वाहनचालक व पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या चार जणांवर गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जुने कायगाव येथील चौकात ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..कदिर अकबर शेख, प्रतीक बाळू चिते, प्रसाद नामदेव गायकवाड आणि रोहित बाळासाहेब भोगे (सर्व रा. जुने कायगाव) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या तरुणांची नावे आहेत. पोलीस कर्मचारी विठ्ठल भाऊसाहेब जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून १० नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजून ४६ मिनिटांनी गंगापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम १२५, २७० आणि २९२ अन्वये हा गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी विठ्ठल जाधव या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..रस्ते हे नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी असून, अशा प्रकारे स्टंटबाजी किंवा फटाके बाजी करून इतरांच्या जिवाशी खेळणे कायद्याने व सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. या घटनेमुळे आनंद साजरा करताना सार्वजनिक शिस्त आणि इतरांच्या सुरक्षिततेचे भान राखणे किती गरजेचे आहे, याची गंभीर जाणीव पुन्हा एकदा नागरिकांना झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.