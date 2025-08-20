मराठवाडा

Selu News : पुरात वाहून गेलेल्या एकाचा मृतदेह सापडला; दुसऱ्याचा शोध सुरू

दुधना पुलावरून धोकादायक वेगाने वाहणारे पाणी पार करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी दुचाकीस्वारांनी केला; मात्र दुर्दैवाने ते पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले.
सकाळ वृत्तसेवा
सेलू - सेलू तालुक्यातील सेलू- वालूर रस्त्यावरील राजवाडी गावाजवळील दुधना नदीच्या पुलावरुन पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या दुचाकीस्वार दोघांपैकी मारोती रामभाऊ हरकळ (वय ४५, रा. वालूर) यांचा मृतदेह बुधवारी (ता. २०) सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास डुघरा-कवडधन शिवारात आढळून आला.

