Selu News : पुरात वाहून गेलेल्या एकाचा मृतदेह सापडला; दुसऱ्याचा शोध सुरू

सेलू - सेलू तालुक्यातील सेलू- वालूर रस्त्यावरील राजवाडी गावाजवळील दुधना नदीच्या पुलावरुन पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या दुचाकीस्वार दोघांपैकी मारोती रामभाऊ हरकळ (वय ४५, रा. वालूर) यांचा मृतदेह बुधवारी (ता. २०) सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास डुघरा-कवडधन शिवारात आढळून आला..दरम्यान, छब्बुराव श्रीरंगराव जावळे (वय ५०, रा. गुळखंड) यांचा शोध पथकाव्दारे बुधवारी सकाळी सात वाजल्यापासून रात्री उशीरापर्यंत सुरू होता. मात्र, अद्याप ते आढळून आले नाहीत. गुरूवारी सकाळी पुन्हा शोध घेतला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.निम्न दुधना प्रकल्पातून सोमवारी (ता. १८) ८ दरवाजामधून दुधना नदीपात्रात सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे दुधना नदीला मोठा पूर आला होता. सेलूतील काम आटोपून वालूरकडे जात असताना राजवाडी जवळील दुधना पुलावरून धोकादायक वेगाने वाहणारे पाणी पार करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी (ता. १९) दुपारी चार वाजता दुचाकीस्वारांनी केला; मात्र दुर्दैवाने ते पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. प्रत्यक्षदर्शीनी बचावाचे प्रयत्न केले, पण तेही निष्फळ ठरले..महसूल, पोलिस आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकाने युद्धपातळीवर शोधमोहीम राबवली. आसपासच्या गावकऱ्यांनीही सहकार्य केले. या मोहिमेत उपविभागीय पोलिस अधिकारी दीपककुमार वाघमारे, तहसीलदार डॉ. शिवाजी मगर, पोलिस निरीक्षक दीपक बोरसे, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश पवार, मंडळ अधिकारी सारिका हेगडे यांच्यासह वालूर पोलिस दुरक्षेत्र कार्यालयातील मुकेश बुधवंत, गुलाब राठोड, लक्ष्मण जीवने पोलिस कर्मचारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून देखरेख करत होते. तसेच पूर्णा, मानवत आणि पाथरी येथील अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून मदतकार्य केले..मयत मारोती हारकळ यांचा मृतदेह सेलू उपजिल्हा रुग्णालयात आणून उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह कुटुंब स्वाधीन करण्यात आला. वालूर येथे त्यांच्यावर दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात आई- वडील, दोन भाऊ, पत्नी, तीन मुल असा परिवार आहे. वालूर, गुळखंड (ता. सेलू) या गावात या दुर्दैवी घटनेमुळे शोककळा पसरली आहे..