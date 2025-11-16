Online Banking: प्रोसेसिंगमध्ये रक्कम अडकली... घाबरू नका; यूपीआयमध्ये अडकलेले पैसे मिळतात परत, ३ दिवसांत होतात रिफंड

लातूर : ऑनलाइन व्यवहारामुळे नागरिकांना सहा-सहा महिने बँकेचे तोंड पाहण्याची गरज पडत नाही. सर्व व्यवहार ऑनलाइन किंवा स्मार्ट फोनमधील युपीआयच्या माध्यमातून करण्यात येते. .मात्र, अनेकदा पैसे पाठवताना, घेताना ट्रान्झेक्शन लिमिट संपल्याने अडचणी येतात. काही वेळा प्रोसेसिंग मध्येच रक्कम अडकते. पण घाबरून जायची गरज नसून हे पैसे तीन दिवसात परत मिळत असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. .ऑनलाइन व्यवहारामुळे बँकेत जाण्याची गरज पडत नाही. यात नेट बँकिंग, युपीआय पेमेंट आणि अन्य प्लॅटफॉर्मवरुन पैशांची देवाण-घेवाण करण्यात येते. मात्र, त्यासाठी अनेकदा नियमित लिमिट संपलेली असल्याचे दाखवले जाते. यात साधारण २५ ट्रान्झेक्शन किंवा ४ लाख रुपयांचे व्यवहार पैसे स्वीकारण्यासाठी केले जाऊ शकतात. .मात्र, पाठवण्यासाठी विविध बँकांची लिमिट ठरलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या ग्राहकांसाठी दरदिवशी ५० हजार रुपयांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्याच पद्धतीने करंटसाठी ही मर्यादा २ लाख रुपये आहे. त्याच पद्धतीने अन्य खासगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यांची मर्यादा ठरवून दिली आहे. एसबीआयच्या ग्राहकांना बँकेत जाऊन ऑनलाइन व्यवहाराची संख्या आणि लिमिट कमी-जास्त करण्याची मुभा आहे. तशी अन्य बँकेची सुविधा असली तरी, त्यात फार बदल करता येत नाही..पैसे अडकले तरी मिळतातदैनंदिन व्यवहार करत असताना पैसे पाठवणाऱ्यांचे पैसे अडकले असेल किंवा ते प्रोसेसिंगमध्ये अडकलेले असल्यास त्यात फारशी काळजी करायची गरज नाही. केवळ ज्या ॲपमधून पैसे पाठवले, त्याच्या कस्टमर केअरला तशी तक्रार किंवा माहिती दिल्यास २४ तासात ती रक्कम पाठवली जाते. काहीवेळा ती रक्कम परत हवी असल्यास साधारण याच कालावधीत परत येत असली तरी, त्यासाठी किमान ३ दिवसांचा अवधी ग्रहीत धरला जातो. .RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम? .कुणाचे पैसे अडकले, किंवा चुकून दुसऱ्या खात्यावर गेले तरी, आपल्या बँकेला संपर्क करून त्यातून मार्ग काढता येतो. त्याच बरोबर ज्या ऍपवरून आपण व्यवहार करतो. त्यावरही तक्रार करून आपले पैसे परत मिळतात. शक्यतो नागरिकांना बँकेच्या अधिकृत ॲपवरूनच व्यवहार करावेत. बाजारातील ॲपपेक्षा बँकांचे ॲप अधिक सुरक्षित असतात. ते ग्राहकांची जबाबदारी घेतात.- राहुल आठवले, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, लातूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.