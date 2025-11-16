मराठवाडा

Online Banking: प्रोसेसिंगमध्ये रक्कम अडकली... घाबरू नका; यूपीआयमध्ये अडकलेले पैसे मिळतात परत, ३ दिवसांत होतात रिफंड

Online Banking Reduces Need to Visit Bank: ऑनलाइन व्यवहारामुळे नागरिकांना सहा-सहा महिने बँकेचे तोंड पाहण्याची गरज पडत नाही. सर्व व्यवहार ऑनलाइन किंवा स्मार्ट फोनमधील युपीआयच्या माध्यमातून करण्यात येते.
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर : ऑनलाइन व्यवहारामुळे नागरिकांना सहा-सहा महिने बँकेचे तोंड पाहण्याची गरज पडत नाही. सर्व व्यवहार ऑनलाइन किंवा स्मार्ट फोनमधील युपीआयच्या माध्यमातून करण्यात येते.

