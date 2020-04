‘त्या’ भावंडांना शिवसेनेकडून २५ हजारांची मदत

उस्मानाबाद : ‘आमची आई देवाघरी गेली आहे. घरातील किराणा संपला आहे, आम्हालाही धान्य द्या ना...’ अशी मदतीची याचना करणाऱ्या शहरातील ‘त्या’ भावंडांना शिवसेनेकडून २५ हजार रुपयांची मदत रविवारी (ता. ११) देण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या पुढाकारातून आमदार कैलास पाटील, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या उपस्थितीत ही मदत देण्यात आली. शुक्रवारी (ता. दहा) याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रथम प्रसिद्ध केले. त्यानंतर ‘त्या’ भावंडांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर व्यवहार, उद्योग, कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील एका दिव्यांग भावंडांचा फोन नगरसेवक युवराज नळे यांना गुरुवारी (ता. नऊ) आला होता. ‘आमची आई देवाघरी गेली आहे. आम्ही घरात दोघेच असतोत. आमच्या घरातील धान्य, किराणा संपला आहे. आम्हालाही मदत कराना...’, अशी याचना या भावंडांनी नळे यांच्याकडे मांडली. त्याचवेळी नळे यांनी त्या भावंडांची अधिक माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर प्रसाद राजेनिंबाळकर यांच्या कुटुंबीयांकडून त्या भावंडांना तत्काळ किराणा उपलब्ध करून दिला होता. ती दोन्ही भावंडे दिव्यांग आहेत. भावाला काहीच समजून येत नाही. त्यांच्या आईला रक्तदाबाचा त्रास होता. दीड महिन्यापूर्वी आईने किराणा भरला होता. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी ती माऊली अकाली देवाघरी गेल्याने ही भावंडे निराधार झाली. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल घेत, त्या भावंडांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी पुढाकर घेत उस्मानाबाद शहरात येऊन त्या भावंडांना २५ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. यावेळी आमदार कैलास घाटगे-पाटील, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, नगरसेवक युवराज नळे, ज्योती राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते. याशिवाय काही संघटनांनी साहित्य, किराणाच्या माध्यमातून त्या भावंडांना मदतीचा हात पुढे केला आहे.

