उस्मानाबादकरांना चिंता : रेड झोनमधून आलेल्या पोलिसावर होणार का कारवाई

उस्मानाबाद : रेड झोनमधून ग्रीन झोनमध्ये प्रवेश केलेल्या ‘त्या’ पोलिस कर्मचाऱ्यावर पोलिस प्रशासन गुन्हा दाखल करणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांतून विचारला जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यात दोन पोलिस कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे उघडकीस आल्याने उस्मानाबादकरांची झोप उडाली आहे. विशेष म्हणजे यातील एक पोलिस कर्मचारी सोलापूर येथून उस्मानाबाद जिल्ह्यात आला होता. त्याच्या संपर्कात आलेले कुटुंबीय व इतर अशा दहाजणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. तर अनेक जणांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा दरम्यान, सध्या जिल्ह्यात एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश सध्या ग्रीन झोनमध्ये करण्यात आला आहे. अर्थात याचे श्रेय पोलिस, महसूल, आरोग्य विभागाला जाते. तर शेजारील सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बाधित रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्याचा समावेश रेड झोनमध्ये झाला आहे. असे असताना सोलापूर येथे कार्यरत असलेला एक पोलिस कर्मचारी रेड झोनमधून ग्रीन झोनमध्ये म्हणजेच सोलापूर जिल्ह्यातून उस्मानाबाद जिल्ह्यात आला. सोलापूर प्रशासनाने सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली. सोलापूर येथून उस्मानाबादला आला, तोच कर्मचारी कोरोनाचा पॉझिटिव्ह असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्हा पूर्णपणे हादरला असून सर्वांचे लक्ष त्याच्या नातेवाइकांच्या तपासणी अहवालाकडे लागले आहे. एकीकडे देशात आणि राज्यात अनेक मजूर कामगार हे लॉकडाउनमध्ये अडकले आहेत. रेड झोनमधून ग्रीन झोनमध्ये प्रवेश केल्यानंतर संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

उस्मानाबाद पोलिस प्रशासनाने जिल्ह्यातील अशा अनेक जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. मग एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्याने चूक कशी केली? त्यांच्यावरही पोलिस प्रशासन कारवाई करणार आहे का? असा सवाल सामान्यवर्गातून विचारला जात आहे. बहुतांश मजूर हे अशिक्षित असतात. बाहेरच्या जिल्ह्यांतून आल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात. पोलिस कायद्याची माहिती असणारा, पालन करणारा असतो. असे असतानाही त्या पोलिस कर्मचाऱ्याने रेड झोनमधून ग्रीन झोनमध्ये प्रवेश केलाच कसा? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

