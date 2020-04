ते २८ जण चौदा दिवसानंतर रोगमुक्त

उमरगा (जि. उस्मानाबाद) : कोरोना विषाणूचा संसर्ग उमरग्यापर्यंत पोचेल असे कुणाला वाटले नव्हते. मात्र एक एप्रीलचा दिवस उमरगेकरांना धक्का देणारा ठरला. शहरासह तालुक्यातील दोघांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आज्याने नागरिकामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, उपजिल्हा रुग्णालयात २० दिवसांच्या कालावधीत बुधवारपर्यंत (ता. आठ) १२० लोकांचे स्वॅब तपासणीला पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी ९९ लोकांचे अहवाल निगेटिव्ह तर दोघांचे पॉझिटिव्ह आले होते. हायरिस्कमध्ये असलेल्या १७ जणांचे अहवाल गुरूवारी (ता. नऊ) रात्री उशीरा प्राप्त होणार होते. दरम्यान निगेटिव्ह आलेल्या ९९ जणांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले होते. त्यातील २८ जणांचा चौदा दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने व त्यांच्यात कुठलीही लक्षणे दिसत नसल्याने आरोग्य विभागाने ते रोगमुक्त असल्याचा दावा केला आहे. येथील कोरोना रुग्णालयात सध्या उमरगा तालुक्यातील दोघे, तर लोहारा तालुक्यातील एकावर उपचार सुरू आहेत. जगात आणि राज्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू होऊन झाल्यानंतर परदेश, परजिल्ह्यातील अनेक नागरिक शहर व ग्रामीण भागात दाखल झाले. ३१ मार्चपर्यंत स्वॅबच्या तपासणीत सर्वांचे अहवाल निगेटिव्ह आले होते. मात्र दिल्लीहून परतलेल्या काही संशयिताची तपासणी केली असता दोघे पॉझिटिव्ह आले आणि प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली. हेही वाचा : द्राक्षे लगडली; पण विकावी कोठे? नागरिकांमध्येही भितीचे वातावरण निर्माण झाले. शहरात एक रूग्ण पॉझिटिव्ह आल्याने शहरवासिय सावध पवित्रा घेत घरात बसणे पसंद करताहेत आणि दुसऱ्यांनाही घराबाहेर जाण्यासाठी प्रतिबंध करताहेत. काही लोक घराबाहेर येत असल्याचे चित्र असल्याने गुरूवारी (ता. नऊ) पोलिसांच्या मदतीला राज्य राखीव दलाची एक तुकडी शहरात दाखल झाल्याने अनेकांच्या मनात धडकी बसली आहे. दरम्यान, कोरोना रुग्णालयात गुरुवारी सात जणांचे स्वॅब तपासणीला पाठविण्यात आले असून गेल्या आठवडाभरात घेण्यात आलेले स्वॅबचे अहवाल निगेटिव्ह असले तरी पण त्यांच्यावर वेळोवेळी लक्ष ठेवून दोन टप्प्यात पुन्हा स्वॅब घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. पंडित पुरी व ऑयसोलेशन कक्षप्रमुख डॉ. प्रवीण जगताप यांनी सांगितले.

