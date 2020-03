परंड्यात एक लाख मास्कचे वाटप

परंडा, (जि. उस्मानाबाद) : कोरोना विषाणूपासून जनतेचे संरक्षण व्हावे या हेतूने शिवसेना आमदार प्रा. तानाजीराव सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकासरत्न प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत प्रतिष्ठान व शिवसेना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमदार प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २७) एक लाख मास्क व साबण वाटपास जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती धनंजय सावंत यांच्या हस्ते अनाळा (ता. परंडा) येथून सुरवात करण्यात आली. हेही वाचा - ‘सकाळ’मुळे आई-मुलाची झाली भेट प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रामचंद्र घोगरे यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समाजाच्या प्रगतीसाठी विकासरत्न प्रा. तानाजीराव सावंत व जयवंतराव सावंत प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षांपासून अनेक सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येतात. नाला, नदी सरळीकरण, खोलीकरणाची कामे करण्यात आली. सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या माध्यमातून यापूर्वी हजारो विवाह लावण्यात आले. तसेच जनावरांना चारा, पाण्याच्या टाक्यांचे वाटप करण्यात आले. कोरोना विषाणूमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले असताना नागरिकांना धीर देण्याचे काम प्रतिष्ठानने हाती घेतले असून त्याचाच भाग म्हणून मास्क, साबणाचे वाटप करण्यात येत असून, जनतेने घरीच राहून काळजी घ्यावी.

- धनंजय सावंत, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद तुळजापूरच्या पत्रकारांकडून गरजूंना मदत

तुळजापूर : शहरातील पत्रकारांच्या वतीने कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरीब नागरिकांना अत्यावश्यक वस्तूंचे शनिवारी (ता. २८) वाटप करण्यात आले.

शहरातील पत्रकारांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. कोरोनामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक छोट्या व्यावसायिकांचे काम बंद असल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच वृत्तपत्र वितरण बंद झाल्यामुळे हॉकर्सच्या चरितार्थाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. येत्या १५ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असल्यामुळे शहरातील पत्रकारांनी बैठक घेत गरजूंना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये संकलित करून गरजूंना, तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांना वाटप सुरू केले आहे. शनिवारी (ता. २८) स्मिता तुकाराम जमदाडे, शांताबाई जाधव, अंजू लहाने यांच्यासह अनेकांना किराणा साहित्य, अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले आहे.

