शेतकऱ्यांची घरं पाण्यात बुडाली, संसार उद्ध्वस्त झाला; जिल्हाधिकारी मात्र नाचगाण्यात मग्न, VIDEO व्हायरल होताच संताप

धाराशिव : राज्यात पावसाने थैमान घातले असून मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती गंभीर बनली आहे. शेतकऱ्यांची घरं, जनावरं, संसार पाण्यात वाहून गेला आहे. बीड, धाराशिव (Osmanabad Floods) आणि सोलापूर जिल्ह्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. .अशा गंभीर परिस्थितीत जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार (District Collector Kirti Kiran Pujar) आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव या तुळजापूर येथे नवरात्र महोत्सवानिमित्त (Tuljapur Navratri Festival) आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात नाचगाण्यात दंग झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे..तुळजापूर मंदिर संस्थानच्या वतीने यंदा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी उपस्थित राहिलेच; पण त्यांनी गाण्यांवर ठेका धरल्याचे दृश्य व्हिडिओत कैद झाले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला असून नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..२२ सप्टेंबर रोजी घटस्थापनेच्या दिवशी मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धाराशिव जिल्ह्यात पुराने हाहाकार माजला होता. शेतशिवारात पाणी साचले, घरे उद्ध्वस्त झाली, पिके वाहून गेली. त्या काळात मंत्री आणि अधिकारी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करत होते. परंतु, त्याच संध्याकाळी झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात हे अधिकारी सहभागी झाले व नाचताना दिसले..यामुळे जनतेत संताप उसळला असून 'पूरग्रस्त जनता अडचणीत असताना अधिकारी मात्र कार्यक्रमात रमले, हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे का?' असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावर जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. मात्र, हा कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता, अशी माहिती समोर आली आहे.