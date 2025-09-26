मराठवाडा

शेतकऱ्यांची घरं पाण्यात बुडाली, संसार उद्ध्वस्त झाला; जिल्हाधिकारी मात्र नाचगाण्यात मग्न, VIDEO व्हायरल होताच संताप

Heavy rains cause devastation in Osmanabad district : धाराशिव पूरग्रस्तांची आर्त हाक, व्हिडिओ व्हायरलमुळे संतापाचा उद्रेक
District Collector Kirti Kiran Pujar

सकाळ डिजिटल टीम
धाराशिव : राज्यात पावसाने थैमान घातले असून मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती गंभीर बनली आहे. शेतकऱ्यांची घरं, जनावरं, संसार पाण्यात वाहून गेला आहे. बीड, धाराशिव (Osmanabad Floods) आणि सोलापूर जिल्ह्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे.

