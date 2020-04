लाखोंचे नुकसान, तरीही गावकऱ्यांना केळीचे मोफत वाटप

जेवळी (जि. उस्मानाबाद) : येथील ज्ञानेश्वर कारभारी या युवा शेतकऱ्याने हाताशी आलेली पावणेतीन एकरांतील केळी लॉकडाउनमुळे बाजार ठप्प असल्याने गावातील लोकांना मोफत वाटप सुरू केले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून स्वतः भाड्याने जीप करून प्रत्येकाच्या घरापर्यंत केळी पोच करत असून, या युवा शेतकऱ्याच्या दानशूर कृतीचे कौतुक होत आहे. जेवळी येथील ज्ञानेश्वर मल्लिनाथ कारभारी यांच्याकडे ३५ एकर शेती आहे. लहानपणापासून वडिलांना शेतीच्या कामात मदत करीत त्यांनी नेहमी नवीन प्रयोग करीत आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यावर त्यांचा भर दिला. त्यांच्या शेतातून गेलेल्या नदीत सकाळ रिलीफ फंडातून दोन वर्षांपूर्वी जलसंधारणाचे काम झाले आहे. हेही वाचा : थेट कोरोना बाधितांच्या वाॅर्डातुन, असा आहे रुग्णांचा दिनक्रम यंदा चांगल्या पावसामुळे येथे पाणीसाठा झाला असून, ज्ञानेश्वर यांच्या कूपनलिका व विहिरीला मुबलक पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या शेतात यावर्षी पाच एकरांवर केळी, तीन एकर पेरू, दोन एकर मिरची, साडेचार एकर ऊस आदींची लागवड केली आहे. कष्ट व नियोजनामुळे त्यांची शेती बहरली आहे. आता पाच एकरपैकी पावणेतीन एकरातील केळी परिपक्व झाली आहे; परंतु लॉकडाऊमुळे केळी बाजारात पाठवता येत नसल्याने मोठे नुकसान होत आहे. मात्र नुकसान सहन करीत गेल्या आठ दिवसांपासून त्यांनी एक जीप किरायाने घेत बागेतील केळी गावात घरोघरी मोफत वाटप सुरू केले आहे. त्यांना बालाजी कारभारी, महेश सारणे, बबलू उंडरगावे, बसवराज वर्दे, मुन्ना भैरप्पा आदीने सहकार्य केले. शेतकऱ्यावरील संकटाची मालिका कधी खंडित होत नाही असे दिसून आले; मात्र आपल्या नुकसानीपेक्षा अशा संकट काळात लोकांच्या तोंडी घास भरवू शकलो, याचे समाधान वेगळेच आहे. १९९३ च्या भूकंपानंतरही अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळीही आपल्या शेतात पिकवलेला सर्व भाजीपाला नागरिकांना वाटप केला होता.

- ज्ञानेश्वर कारभारी, शेतकरी



Web Title: Osmanabad free distribution of bananas to the villagers