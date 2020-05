नियोजनाचा फज्जा : खरेदी-विक्री केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या रांगा

उस्मानाबाद : तूर व हरभरा विक्री करण्यासाठी खरेदी-विक्री केंद्रावर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे. शहराजवळील शिंगोली येथील केंद्रावर शेतकरी सकाळपासून रांगेत उभे राहुनही त्या दिवशी खरेदी होईल याची शाश्वती देता येत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होताना दिसत आहेत. खरेदी विक्रीचे गोदाम असतानाही त्या ठिकाणी ही खरेदी न करता दुसऱ्या ठिकाणी ही खरेदी केली जात असून, तिथे नियोजनाचा फज्जा उडाल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खरे तर शासनाने खरेदी केंद्र सुरु केली आहे; मात्र यामध्ये कोणाचे हित साधायचे आहे हेच लक्षात येत नाही. खरेदी विक्री संघाच्या मनमानी कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसताना दिसत आहे. सहकार विभागानेही त्यांच्याकडे कानाडोळा केल्याने तिथे सगळा सावळा गोंधळ सुरु झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. क्लिक करा- घाबरू नका, तब्बल नव्वद टक्के रुग्ण ठणठणीत बरे होणार शेतातील काम सोडून शेतकरी रांगेत तासन्‌तास उभे राहून शेतमालाची विक्री करीत आहे. पणन विभागाने शेतकऱ्यांना शेतमाल खरेदी करण्याची तारीख थेट एसएमएसद्वारे कळविण्याची सोय करण्याची सोय केली होती. पण नियोजनाचा फज्जा उडाल्याने रांगेत उभे राहुन ही खरेदी होईल का नाही याची शाश्वती देता येत नाही. एका दिवशी एका शेतकऱ्याचा फक्त केवळ २५ क्विंटलच माल खरेदी करण्यात येत आहे. तसा शासनाचा नियम असला तरी दुसऱ्या दिवशी त्या शेतकऱ्यांचा उर्वरीत २५ क्विंटल माल घेणे गरजेचे असते. मात्र रांगेत उभा राहुनही त्याचा माल विक्री होत नसल्याने शेतकरी हताश झाल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या शेतकऱ्यांना माल ५५ क्विंटल असला तरी त्यासाठी त्याला तिन दिवस दररोज माल आणावा लागतो. पण येथे मात्र सात ते आठ दिवस त्याचा नंबरच येत नसल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा व श्रम वाया जात असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जाऊ नये या उद्देशाने एसएसएस सुविधा सुरु करण्यात आली असून, पण ते नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहे. सहाय्यक निबंधक उस्मानाबाद यांना तातडीने खरेदी केंद्रास भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी व तक्रारी समजून घेण्याच्या व योग्य उपाययोजना करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.

- विश्वास देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक

