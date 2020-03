उस्मानाबाद : रस्त्यावर उभे राहून कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिसांच्या पोटाला शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आधार मिळत आहे. कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांच्या सेवेला सामाजिक कार्यकर्ते धावल्याने त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. नागरिक रस्त्यावर फिरतात, दुकानांत गर्दी करतात, सोशल डिस्टन्स पाळत नाहीत. वाहने रस्त्यावर धावत आहेत, अशा सर्वच आघाड्यांवर लक्ष देण्याचे काम सध्या पोलिस प्रशासनाला करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे संचारबंदी असल्याने पोलिस प्रशासनाला दक्ष राहून काम करावे लागत आहे. शिवाय स्वतःच्या घरातील कामेही पोलिसांना करावी लागतात. त्यात किराणा, भाजीपाला अशा बाबींचा समावेश असतो. समाजाच्या संरक्षणासाठी कायम लढा देणाऱ्या अशा पोलिसांना सध्या कार्यरत असलेल्या ठिकाणी अन्न-पाणी दुर्मिळ होत आहे. हेही वाचा - ‘सकाळ’मुळे आई-मुलाची झाली भेट संचारबंदी असल्याने हाॅटेल्स बंद आहेत. त्यामुळे नाश्ता तर दूरच पण पाणीही मिळत नाही. त्यात उन्हाचा चटका वाढला आहे. तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढे सरकत आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उभे राहून संरक्षण देणारे पोलिस कर्मचारी तहानेने व्याकुळ होत आहेत. घोटभर पाणी पोटात जाण्यासाठी जवळपासच्या घरांचा आश्रय घ्यावा लागतो. मात्र अनेकांना असे पाणी पिण्याची सवयही नसते. त्यामुळे सध्या पोलिसांच्या आरोग्याची काळजी शहरातील काही सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत. यामध्ये गौरज हॉटेलचे मालक पोपट फावडे, संतोष क्षीरसागर, विलास लोंढे, अजय घोडके यांनी ‘आॅन ड्युटी’ असलेल्या पोलिस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना नाश्‍ता, पाण्याची व्यवस्था केली आहे. दररोज ५० पोलिस कर्मचाऱ्यांना नाश्‍ता

केवळ माणुसकीच्या भावनेतून या तिघांनी कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची सेवा करण्याचा ध्यास घेतला आहे. हॉटेल सुरू असते तर पोलिसांची व्यवस्था कोठेही होऊ शकते. मात्र घरातून बाहेर पडलेल्या अन्‌ समाजाच्या संरक्षणासाठी झगडत असलेल्या पोलिसांना कडक उन्हाळ्यात आधार मिळण्यासाठी नाश्ता-पाण्याची व्यवस्था केली जात आहे. दररोज वेगवेगळे असे पोहे, राईस, पोळी-भाजी अशा अल्पोपाहारासह पाण्याची बॉटल दिली जात आहे. सकाळी अकराच्या सुमारास कर्मचाऱ्यांना ते कार्यरत असलेल्या ठिकाणी जाऊन नाश्‍त्याचे वाटप करतात. याशिवाय वाटेत असलेल्या भिकाऱ्यालाही आवर्जून नाश्‍ता, पाणी देतात. गुरुवारपासून (ता. २६) आम्ही पोलिसांना नाश्‍ता देत आहोत. जोपर्यंत संचारबंदी आहे, लॉकडाऊन कमी होत नाही, तोपर्यंत आम्ही ही सेवा देणार आहोत. रस्त्यावर थांबून संरक्षण देणाऱ्यांना आपणही माणुसकी दाखविणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच आम्ही हे काम करीत आहोत.

- पोपट फावडे, नागरिक. ते चांगले काम करीत आहेत. सध्या पोलिस जागोजागी अडवत आहेत. त्यामुळे त्यांना आम्ही पासेसही घेऊन जाण्यास सांगितले आहे. दररोज आम्हाला ते नाश्‍ता देत आहेत. आज माझी रात्रीची ड्युटी होती, त्यामुळे मला आजची माहिती नाही. काल पोळी-भाजी होती. विशेष म्हणजे पोलिसांना देत देत ते शहरातील काही भिकाऱ्यांनाही देत आहेत. त्यांचा उपक्रम अत्यंत चांगला आहे.

- यू. एम. कस्तुरे, पोलिस निरीक्षक, उस्मानाबाद.

