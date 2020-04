निवारागृहातील क्वारंटाइन गिरवताहेत योगाचे धडे

परंडा (जि. उस्मानाबाद) : येथील शिक्षणमहर्षी गुरुवर्य रा. गे. शिंदे महाविद्यालयांमधील निवारागृहामध्ये ठेवण्यात आलेल्या परजिल्ह्यातील नागरिकांना दररोज योगाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. योग प्रशिक्षक अनिल कापुरे हे दररोज महाविद्यालयामध्ये येऊन तेथील निवारागृहातील १८ जणांना योगाचे प्रशिक्षण देत आहेत. विविध विभागांतील कर्मचारी नियुक्त करून या नागरिकांची देखरेख केली जाते. या सर्व लोकांना विविध विभागांतील कर्मचारी तीन शिफ्टमध्ये सहकार्य करतात. सकाळी दहा ते सहा, सायंकाळी सहा ते दोन, रात्री दोन ते दहा अशा शिफ्टमध्ये शाखा अभियंता एस. व्ही. टोंपे, इंद्रजित कांबळे, स्थापत्य अभियंता एम. एम. कुलकर्णी, कनिष्ठ अभियंता बी. के. शिराम, लिपिक बाळू बोराडे, स्थापत्य अभियंता बी. आर. खुने, शाखा अभियंता आर. बी. भुतेकर, स्थापत्य अभियंता सहायक दिनेश ठोंगे व कनिष्ठ लिपिक टी. डी. शिंदे हे कर्मचारी या ठिकाणी दररोज शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्यांच्या जेवणाची चहा-पाण्याची सोय करून त्यांना सुरक्षितरीत्या महाविद्यालयामध्ये ठेवले जात आहे. पोलिस प्रशासन तसेच डॉक्टर वेळोवेळी त्यांना भेट देत त्यांच्या आरोग्याची विचारपूस करीत आहेत. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा डॉ. शहाजी चंदनशिवे यांनीही लोकांना आरोग्याविषयी मार्गदर्शन केले. सकाळी सात ते आठ यादरम्यान हे योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. महाविद्यालयातील कर्मचारी अधीक्षक भाऊसाहेब दिवाणे, भागवत दडमल यांनी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांना आवश्यक असलेली सेवा सतत पुरवण्याचे काम करीत आहेत. प्रशिक्षक अनिल कापुरे दररोज या लोकांना मास्क आणि सॅनिटायझर देत आहेत. नायब तहसीलदार गणेश सुपे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दीपक इंगोले हे भेट देत आहेत. त्यांच्याविषयी माहिती घेत आहेत.



Web Title: Osmanabad Yoga training for Quarantine Citizens in the hostel