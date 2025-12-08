Chhatrapati Sambhajinagar News : पाच रुपयांत ओटीजी केबल, चार हजारांत आयफोन! खरेदीसाठी ग्राहकांच्या पडल्या उड्या

- हर्षद पवारजाफरगेट - अवघ्या पाच रुपयांत ओटीजी केबल आणि फक्त चार हजार रुपयांत आयफोन, आयपॅड मिळू शकतो यावर कुणाचा विश्वास बसत नसेल तर त्यांनी सरळ उठावे आणि जाफरगेट येथे भरणाऱ्या रविवारच्या बाजारात जावे. नट बोल्टपासून आयफोनपर्यंत कोणत्याही जुन्या वस्तू या बाजारात मिळतात. रविवारी (ता. सात) या बाजारात फेरफटका मारला असता इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सनी हा बाजार ओसंडून गेल्याचे दिसले. .मागील अनेक दशकांपासून जाफरगेट भागात भरणारा रविवारचा बाजार जुन्या वस्तूंच्या संग्राहकांसाठी आकर्षण असतोच. पण, स्वस्तात मिळणाऱ्या, वापरलेल्या वस्तूंसाठीही हा बाजार लोकप्रिय आहे. या बाजारात जुने रेडिओ, ग्रामोफोन, टेप रेकॉर्डर, ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट टीव्हींचे पार्ट, टेलिफोन सेट, जुन्या सिनेमा सीडी, डीव्हीडी प्लेअर, संगीताच्या सीडी अशा वस्तू इथे रचलेल्या असतात..काही वस्तू बंद अवस्थेत असल्या तरी त्या फक्त ‘आठवणी’ म्हणून गोळा करण्यासाठी लोकं आवर्जून खरेदी करतात. अनेक ज्येष्ठ नागरिक या बाजारात खास जुन्या काळातील रेडिओ किंवा टेपरेकॉर्डर शोधण्यासाठी येतात. काही तरुण ‘व्हिंटेज कलेक्शन’ म्हणून या वस्तूंना पुन्हा नवे जीवन देताना दिसतात.विक्रेतेही सांगतात की दुर्बीण, जुने कॅमेरे आणि जुने रेडिओ, टेपरेकॉर्डर या वस्तूंची मागणी वर्षानुवर्षे कायम आहे. या बाजारात फेरफटका मारला असता अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होणारी इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सची अनेक दुकाने लक्ष वेधून घेत होती..इयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, लॅपटॉप, आयपॉड, स्मार्टवॉच, चार्जर, मोबाइल फोन, टॅबलेट, संगणकाचे पार्ट, यूएसबी डिव्हाइस, सीसीटीव्ही, ड्रोनचे पार्ट येथे मांडून ठेवण्यात आले होते. ॲपल, सॅमसंग, सोनी, जेबीएल यांसारख्या महागड्या कंपन्यांच्या वस्तू बजेटफ्रेंडली दरात असल्याने अनेक तरुण या वस्तू स्वस्तात खरेदी करण्यासाठी गर्दी करत होते.काही वस्तू रिपेअर्ड असतात तर काही परफेक्ट कंडिशनमध्ये. त्यामुळेच अनेक तरुण हे ठिकाण ‘गॅजेट हंटिंग स्पॉट’ म्हणून वापरतात. ५० रुपयांची वस्तू १० रुपयांत मिळाली तर ग्राहकाला त्यातच समाधान मिळते. म्हणूनच खरेदीचे प्रमाण इतके जास्त आहे.’ तर ग्राहक जुबेर दर्वेश यांनी सांगितले, ‘हजार रुपयांच्या या वस्तू शंभर रुपयांत मिळाल्या. त्या फक्त सहा महिने जरी चालल्या तरी आपलाच फायदा आहे.’.पुस्तकेही विक्रीसाठीया बाजाराचा आणखी एक आकर्षक भाग म्हणजे सेकंडहँड पुस्तकांची दुकाने. येथील पुस्तकांची किमतही अगदी परवडणारी असते. वाचनाची आवड असणाऱ्यांसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक पुस्तके, जनरल नॉलेज, व्याकरण, मराठी आणि हिंदी कथा कादंबऱ्या, प्रेमकथा, रहस्यकथा, कवितासंग्रह अशी प्रचंड विविध पुस्तकेही येथे मिळतात..हे होते दरतीन हजार रुपयांना स्मार्ट टीव्ही, दीड हजार रुपयांना मोबाइल, ६० रुपयांना चार्जर, ५० रुपयांना चप्पल, ४०० रुपयांना डंबेल, २०० रुपयांना कॅरम बोर्ड, ८०० रुपयांना मायक्रोवेव्ह आणि अगदी २०० रुपयांना मिक्सर या सर्व गोष्टींनी ग्राहकांचा ओघ वाढला..घरगुती भांडी, पितळ वस्तू, ट्रॅव्हल बॅग, शेतीची साधने, ड्रोन कॅमेऱ्यांचे पार्ट, साउंड स्पीकर आणि टीव्ही रिमोटपर्यंत सर्व वस्तू या बाजारात होत्या. बाजाराची एक खासियत म्हणजे येथे मिळणारी ग्राहक सेवा वस्तू डिफेक्टिव किंवा खराब नसल्याची खात्री देण्यासाठी अनेक विक्रेते समोरच ट्रायल दाखवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.