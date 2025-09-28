Jayakwadi Dam: 'जायकवाडीतून सवा दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने पाण्याचा गोदावरीत विसर्ग'; गेवराईतील ४४ गावातील नागरिकांचे स्थलांतर सुरू

-भास्कर सोळंकेगेवराई: जायकवाडीच्या धरणातून आज रविवार पासून तब्बल सव्वा दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने गोदावरी नदीच्या पात्रातुन पाणी विसर्ग होत असल्याने गेवराईच्या नदीच्या काठावरील गावांना पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे.१९ वर्षात गोदावरीला महापूर येण्याची ही तिसरी वेळ आहे.गोदावरी काठावरील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यास प्रशासन अलर्ट झालेले असून,स्थलांतरित करण्यात प्रारंभ केला आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.या आठवड्यात दोनदा झालेल्या मुसळधार पावसाने मराठवाड्यात पाणीच पाणी झाले.शेतजमिनी खरडुन गेल्या,खरिपाचे पिक उध्वस्त झाले, रस्ते फुटले आणि पूल ही खचल्याने जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे.त्यातच दोन दिवसापासून पून्हा पावसाचा जोर वाढला आहे.पश्चिम महाराष्ट्र,उत्तर महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्यात पाऊस पडत असल्याने जायकवाडीच्या वरिल धरणातून जवळपास दोन लाख ८४ हजार क्युसेक पाण्याची आवक होत असल्याने आज रविवार पासून जायकवाडी २७ दरवाजातून जवळपास सव्वा दोन लाखांहून आधिक क्युसेक पाणी विसर्ग गोदावरीत नदीच्या पात्रात करण्यात आला आहे.यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने गेवराईतील ४४ गावातील नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे...प्रशासनाकडून गाव-गावातील मंदिर,मज्सिदच्या भोग्यांतून तसेच दंवडी देत सूचना देण्यात येत असून, सदरचा विसर्ग हा धोक्याच्या पातळीचा आहे, त्यामुळे मुख्य नद्यांना मिळणारे नाले, ओढे, उपनदी यांना बॅक वॉटर तयार होईल तसेच गोदावरी नदीच्या उजव्या आणि डाव्या तीरावरील गावांना पुराच्या पाण्याचा धोका निर्माण होऊन पुराचे पाणी नागरी वस्तीत शिरेल, करिता सदर गावातील नागरिकांना तीन तासाच्या आत सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावे लागेल त्याअनुषंगाने महसूल व पोलिस विभाग, तलाठी, ग्राम सहाय्यक, मंडळ अधिकारी, स्वयंसेवकांनी संबंधित नदी काठच्या गावातील नागरिकांना स्थलांतरित करावे. व नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सतर्क आणि जागृत करावे यासाठी प्रशासनाकडून सुचना देण्यात आल्या आहेत..२००६ मध्ये गोदावरीत अडीच ते तीन क्युसेकने सोडण्यात आले होते पाणी-गोदावरी नदीच्या पात्रात २००६ मध्ये ऑगस्ट व सप्टेंबर मध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला होता.त्यावेळेस तब्बल अडिच ते तीन लाख क्युसेक पाणी नदीच्या पात्रात सोडण्यात आल्याने गेवराईतील ४४ गावे पुराने वेढली होती.तात्कालिन आमदार अमरसिंह पंडित यांनी शारदा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून नागरिकांना स्थलांतरित करून जेवणाची सोय केली होती.त्यानंतर २०१६ ला देखील पुरपरिस्थिती निर्माण झाली होती.त्यानंतर पुन्हा २०२५ मध्ये गोदाकाठच्या गावातील नागरिकांना महापुराचे संकट ओढावले आहे.पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याच्या शक्यतेने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यास प्रशासन सतर्क झाले आहे.पुन्हा एकदा गेवराईच्या पुरग्रस्तांच्या मदतीस शारदा प्रतिष्ठान पुढे सरसावले असून, रामपुरीतील माध्यमिक व दैठणच्या माध्यमिक विद्यालयात पुरग्रस्त यांच्यासाठी राहण्याची व जेवणाची सोय करण्यात आलेली आहे..सिंदफणेने ओलांडली पुन्हा धोक्याची पातळी-आठ दिवसापूर्वीच सिंदफणा नदीने रौद्र रुप धारण केल्याने गेवराईतील नदीकाठावर काही गावातील नागरिक पुरात अडकले होते.मात्र,आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पुरग्रस्त भागात ठाण मांडून होते.एनडीआरएफ व सैन्यदलाच्या मदतीने नागरिकांची सुटका केली होती.तोच पुन्हा पाऊस सुरू झाल्याने सिंदफणा नदीने देखील धोक्याची पातळी ओलांडली आहे..दोन्ही नद्यांना पुरपरिसाथिती होताच गेवराईतील नदीकाठावरील गावांना बसतो फटका-सिदंफणा व गोदावरी नदीच्या मध्यंतरी गेवराई तालुका वसल्याने या दोन्ही नद्यांना महापूर येताच सिंदफणा आणि गोदावरी नदीच्या काठावरील गावातील नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे..गेवराईच्या आजी माजी आमदारांनी हेल्पलाईनवर संपर्क करण्याचे आवाहन-गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित,माजी आमदार बदामराव पंडित तसेच माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांनी हेल्पलाईन सुरु केल्या असून, गोदावरी व सिंदफणा नदीच्या काठावरील गावातील नागरिकांनी ९७६७८९४१९८, ९४२३३३७२३३, ९४०३५०५०५०, ७५१७४७८०९०,९४२२२४१११४,९२०९९९९९९९, ९१५८०००००९, ९४०५०५५१९५, ९९२१६३२७२७, ९२१५७८३३३, ९३३४५१५१५१ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.२००६ च्या पुराने बाधित झालेल्या या गावांना …२००६ मधील ऑगस्ट व सप्टेंबर झालेल्या परतीच्या पावसाने जायकवाडीतून जवळपास अडिच लाखांहून आधिक क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले होते.त्यावेळेची गेवराईतील व आताची पैठणमधील कुरणपिंपरी,बोरगाव खुर्द,यासह गेवराईतील गुंतेगाव, पाथरवाला खुर्द,पाथरवाला बुद्रुक, गुळज, सुरळेगाव, पंचाळेश्वर, राक्षसभुवन, म्हाळस पिंपळगांव, गंगावाडी, सावळेश्वर, खामगाव, नागझरी, आगर नांदुर, रेवकी, देवकी,संगम जळगाव, हिंगणगाव, गोंदी,मोरगाव, पांगुळगाव, पांढरी, भोगलगाव, बोरगाव थडी,राहेरी, गंगावाडी,राजापूर, कटचिंचोली, काठोडा,मनुबाई जवळा, गोपत पिंपळगाव, श्रीपत अंतरवाला,ढालेगाव, तपेनिमगाव आणि माजलगावातील शेलगाव थडी ही गावे पुराने बाधित झाली होती त्यानंतर सद्यपरिस्थितीत पुन्हा पुरपरिस्थिती निर्माण झाल्याने १९ वर्षानंतर पुन्हा एकदा ही गावे बाधित होण्याची शक्यता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 