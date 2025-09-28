मराठवाडा

Jayakwadi Dam: 'जायकवाडीतून सवा दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने पाण्याचा गोदावरीत विसर्ग'; गेवराईतील ४४ गावातील नागरिकांचे स्थलांतर सुरू

"Godavari Flood Threat: पश्चिम महाराष्ट्र,उत्तर महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्यात पाऊस पडत असल्याने जायकवाडीच्या वरिल धरणातून जवळपास दोन लाख ८४ हजार क्युसेक पाण्याची आवक होत असल्याने आज रविवार पासून जायकवाडी २७ दरवाजातून जवळपास सव्वा दोन लाखांहून आधिक क्युसेक पाणी विसर्ग गोदावरीत नदीच्या पात्रात करण्यात आला आहे.
-भास्कर सोळंके

गेवराई: जायकवाडीच्या धरणातून आज रविवार पासून तब्बल सव्वा दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने गोदावरी नदीच्या पात्रातुन पाणी विसर्ग होत असल्याने गेवराईच्या नदीच्या काठावरील गावांना पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे.१९ वर्षात गोदावरीला महापूर येण्याची ही तिसरी वेळ आहे.गोदावरी काठावरील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यास प्रशासन अलर्ट झालेले असून,स्थलांतरित करण्यात प्रारंभ केला आहे.

