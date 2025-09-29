मराठवाडा

Godavari River Flood : गोदामाय कोपली! गेवराईतील ३२ गावातील दोन हजारांहून अधिक कुटूंबियाचे स्थलांतर

२००६ नंतर गोदावरीला महापूर आल्याने गेवराईतील ३२ गावातील दोन हजारांहून अधिक कुटूंबियाचे स्थलांतर करण्यात आले असून, अनेक गावांचे संपर्क तुटले.
godavari river flood water

godavari river flood water

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई (जि. बीड) - २००६ नंतर गोदावरीला महापूर आल्याने गेवराईतील ३२ गावातील दोन हजारांहून अधिक कुटूंबियाचे स्थलांतर करण्यात आले असून, अनेक गावांचे संपर्क तुटले आहेत. दरम्यान, आज पाहणीसाठी पुरग्रस्त भागात प्रशासन आणि राजकिय पुढा-यांनी भेटी देत पाहणी केली.

Loading content, please wait...
rain
water
family
Villages
Godavari River
Agriculture Loss
Displaced
flood news
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com