मराठवाडा

Marathwada Crime : कडेठाण येथे मुलाने केला पित्याचा खून; प्रेत पुरले घरात; आठ दिवसानंतर घटना उघडकीस!

Son Kills Father : कडेठाण येथे रामेश्वर काळेने वडील कल्याण काळे यांचा खून करून मृतदेह घरातच पुरला. आठ दिवसानंतर पोलीस तपासात मृतदेह उघडकीस आला आणि आरोपी ताब्यात घेतला गेला..
Son Kills Father Over Argument, Later Buries Body At Home

Son Kills Father Over Argument, Later Buries Body At Home

Sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड : दारुच्या आहारी गेलेल्या पोटच्या मुलाने जन्मदात्या पित्याचा खून करून त्याचा मृतदेह राहत्या घरात पुरून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याची हृदयद्रावक घटना कडेठाण (ता.पैठण) येथे शनिवारी (ता. २२) उघडकीस आली असून पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी खूनी मुलास ताब्यात घेतले. यासंबंधी अधिक माहिती अशी,कडेठाण (ता.पैठण) येथील कल्याण बाबुराव काळे (वय ६८) यांस रामेश्वर काळे (वय २८ वर्षे) लक्ष्मण काळे (वय २२) हे दोन अविवाहीत मुले, एक विवाहीत मुलगी व पत्नी सुमनबाई (वय ६२ वर्ष) असे छोटेसे कुटूंब काबाडकष्ट करून उपाजिविका भागवित असत.

Loading content, please wait...
police
crime
Alcohol
family dispute
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com