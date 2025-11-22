Marathwada Crime : कडेठाण येथे मुलाने केला पित्याचा खून; प्रेत पुरले घरात; आठ दिवसानंतर घटना उघडकीस!

पाचोड : दारुच्या आहारी गेलेल्या पोटच्या मुलाने जन्मदात्या पित्याचा खून करून त्याचा मृतदेह राहत्या घरात पुरून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याची हृदयद्रावक घटना कडेठाण (ता.पैठण) येथे शनिवारी (ता. २२) उघडकीस आली असून पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी खूनी मुलास ताब्यात घेतले. यासंबंधी अधिक माहिती अशी,कडेठाण (ता.पैठण) येथील कल्याण बाबुराव काळे (वय ६८) यांस रामेश्वर काळे (वय २८ वर्षे) लक्ष्मण काळे (वय २२) हे दोन अविवाहीत मुले, एक विवाहीत मुलगी व पत्नी सुमनबाई (वय ६२ वर्ष) असे छोटेसे कुटूंब काबाडकष्ट करून उपाजिविका भागवित असत..घरची परिस्थिती बेताची असल्याने धाकटा मुलगा लक्ष्मण हा ऊसतोडीसाठी बाहेर गावी गेला तर कल्याण काळे हे त्यांची पत्नी सुमनबाई व थोरला मुलगा रामेश्वर यांचेसोबत कडेठाण येथील गायरान जमिनीवर जून्या माळवदा च्या घरासह पत्र्याच्या शेडमध्ये राहत होते. रामेश्वर व त्याचे वडील कल्याण काळे या दोघां पितापुत्रास मद्यपानाची सवय असल्याने त्यांच्यात नेहमी किरकोळ कारणावरून भांडणे होत असत. गेल्या दहा दिवसापूर्वी गुरुवारी (ता.१३) या पिता पुत्रात किरकोळ कारणावरून भांडण झाले, अन् रामेश्वर यांस आपले वडील कल्याण काळे यांचा राग आला. त्याने बापाचा काटा काढण्याचा निश्चय करून त्यांस दुपारच्या वेळी लाथा बुक्यांनी मारहाण केली. यांत वडील कल्याण काळे मरण पावले..आता मृतदेहाचे काय करायचे म्हणून मुलगा रामेश्वर याने वडिलाचा मृतदेह राहत्या घरातच पुरून टाकून पुरावा नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला व माळवदाच्या घरात खड्डे खोदून बापाचा मृतदेह पुरून टाकला. ही घटना आई सुमनबाईने पाहिली होती मात्र त्यास रामेश्वरने कुणाला सांगितल्यास जिवाचे बरेवाईट करण्याची धमकी दिल्याने तिने कुणाला काहीएक सांगितले नाही. कल्याण काळे हा गावांत आठ - दहा दिवसांपासून बेपत्ता असून कोणी फारसे गांभीर्यपूर्वक लक्ष दिले नाही. परंतु शनिवारी (ता.२२) मृतदेह सडून त्याची सर्वत्र दुर्गंधी येऊ लागल्याने मयत कल्याण काळेच्या पत्नीने त्याच्या दिरास घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच मयताच्या भावाने पाचोड पोलीसांना या घटनेची माहिती दिली..Kolhapur Crime News: यड्रावच्या वळणावर मृत्यूचा घात! ओव्हरलोड ट्रकची धडक आणि बुबनाळच्या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू.ही माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस उपनिरीक्षक राम बाराहते व सहकाऱ्यांनी कडेठाण येथे धाव घेऊन संबंधित व्यक्तीच्या घरी भेट देऊन पाहणी केली व मुलगा रामेश्वर काळे यास ताब्यात घेऊन या घटनेसंबंधी विचारपूस केली असता त्याने आपणच वडील कल्याण काळे यांचा खून करून त्यांचा मृतदेह घरात पुरून टाकल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणले. सायंकाळी महसुल प्रतिनिधी म्हणून पाचोडचे मंडळाधिकारी जयकुमार केकाण यांच्या उपस्थितीत मृतदेह उकरण्यास प्रारंभ करण्यात येऊन रात्री सव्वासात वाजता कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. उशिरापर्यंत उपविभागिय पोलिस अधिकारी सुनिल पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहते व त्यांचे सहकारी कडेठाण येथे तळ ठोकून होते. उशिरापर्यंत याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. या घटनेचा पुढील तपास सपोनि सचिन पंडीत करीत आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.