Dhule Solapur Highway : "पुढे चोरी झालीय, दागिने दाखवा"; बतावणी करून पाचोडजवळ वृद्ध दांपत्याचे दागिने लंपास!

पाचोड : "पुढे रस्त्यावर चोरी झाली असून त्यांचे दाग - दागिने चोरीला गेले, त्याची तपासणी करावयाची" असल्याची बतावणी करून रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या कोळी शिरसगाव (ता.पैठण) येथील जाधवर दांपत्यास रस्त्यात थांबवून त्यांचे अंगावरील सोन्याची अंगठी, पोत,मणी- मंगळसुत्र ठगबाज चोरट्यांनी लुटून नेल्याची घटना मंगळवारी (ता.१३) भर दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोड (ता.पैठण) जवळील सुंदरम जिनिंगजवळ घडली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, कोळी शिरसगाव (ता. अंबड, जि. जालना) येथील दिनकर आश्रूबा जाधवर व त्याची पत्नी द्वारकाबाई दिनकर जाधव हे आजारी असल्याने आपल्या दुचाकी (क्र.एम एच १४ जी एक्स - ०२५९)वरून वरून पाचोड (ता. पैठण) येथे रुग्णालयात उपचारार्थ येत असताना धुळे- सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोडनजीक सुंदरम् जिनिंग प्रेसिंगजवळ भर दुपारी रस्त्यावर पल्सर दुचाकी घेऊन उभे असलेल्या दोघा जणांनी या जाधवर दांपत्यास दुचाकी उभी करण्याचा इशारा केला व त्यांना 'तुमच्याकडील दागिने दाखवा --- पुढे चोरी झाली आहे, त्याची तपासणी करावयाची आहे" असे सांगितले. .Jalna Crime : पोलिसांच्या गस्तीनंतर अवघ्या १० मिनिटांत चोरी; अंबडमध्ये चोरट्यांचे पोलिसांना उघड आव्हान!.दुचाकी थांबविणाऱ्या भामट्या व्यक्तिंनी खाकी पॅन्टी घातल्याने 'त्या' व्यक्ती पोलिस असाव्यात असा जाधवर कुटुंबियाचा भास झाला, त्यामूळे दिनकर जाधवर यांनी हातातील सोन्याची अंगठी तर त्यांची पत्नी द्वारकाबाई हीने सहा ग्रॅम सोन्याची पोत व मणी मंगळसुत्र काढून त्यांच्याकडे दिले. हे दागिने हातात पडताच हे भामटे दुचाकीवर बसून पसार झाले. आपणांस लुटल्या गेल्याचे लक्षात येताच जाधवर यांनी पाचोड गाठून पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली.. ही माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहते व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली, मात्र घटनास्थळी कोणतीही आक्षेपार्ह वस्तु सापडून आली नाही. भर दुपारी राष्ट्रीय महामार्गावर घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून गुन्हेगाराच्या वाढत्या मनोबलामुळे सर्व सामान्यांनी धास्ती घेतली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत व पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.