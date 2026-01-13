मराठवाडा

Dhule Solapur Highway : "पुढे चोरी झालीय, दागिने दाखवा"; बतावणी करून पाचोडजवळ वृद्ध दांपत्याचे दागिने लंपास!

Pachod Fake Police Robbery : धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोडजवळ 'दागिने तपासायचे आहेत' असे सांगून वृद्ध जाधवर दांपत्याला लुटण्यात आले. पोलिसांनी या भामट्यांचा शोध घेण्यासाठी तपास चक्रे फिरवली असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
Fraudsters Pose as Police Officers to Rob Gold Ornaments Near Pachod

हबीबखान पठाण
पाचोड : "पुढे रस्त्यावर चोरी झाली असून त्यांचे दाग - दागिने चोरीला गेले, त्याची तपासणी करावयाची" असल्याची बतावणी करून रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या कोळी शिरसगाव (ता.पैठण) येथील जाधवर दांपत्यास रस्त्यात थांबवून त्यांचे अंगावरील सोन्याची अंगठी, पोत,मणी- मंगळसुत्र ठगबाज चोरट्यांनी लुटून नेल्याची घटना मंगळवारी (ता.१३) भर दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोड (ता.पैठण) जवळील सुंदरम जिनिंगजवळ घडली.

