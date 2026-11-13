Pachod Rural Hospital : पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाचे होणार ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन; आयुक्तांनी घेतला रुग्णसेवेचा आढावा

पाचोड : पैठण तालुक्यातील पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त तथा संचालक संजय काटकर यांनी शुक्रवारी (ता. १३) पाचोड ग्रामीण रुग्णालय व ट्रॉमा केअर युनिटला भेट देऊन प्रस्तावित श्रेणी वर्धनासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांच्या या दौऱ्यामुळे रुग्णालयाच्या विस्ताराच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत..या भेटीदरम्यान आयुक्त काटकर यांनी रुग्णालयातील आंतररुग्ण विभागात जाऊन दाखल रुग्णांशी संवाद साधला. त्यांना मिळणारे उपचार, औषधोपचार आणि आरोग्यविषयक सुविधांबाबत प्रत्यक्ष विचारपूस केली. तसेच रुग्णालयातील विविध विभागांना भेट देऊन दैनंदिन कामकाज, उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा सविस्तर आढावा घेतला..विशेष म्हणजे, पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभाग आणि प्रसूती कक्षाचीही तपासणी करून तेथील सुविधांबाबत समाधान व्यक्त केले. त्याचबरोबर रुग्णसेवेचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या..पाचोड हे पैठण तालुक्यातील महत्त्वाचे आरोग्यसेवा केंद्र असून, परिसरातील अनेक गावांतील रुग्ण उपचारासाठी याच रुग्णालयावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर झाल्यास परिसरातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि विस्तारित आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे..या पाहणी दौऱ्यावेळी आरोग्य उपसंचालक डॉ. कांचन वानेरे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पद्मजा सराफ, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत बडे, पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अनिल पवार यांच्यासह रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख नोमान , डॉ. बाबासाहेब घुगे, डॉ.संदीपान काळे, आसाराम चौरे,डॉ.विक्रम ठाकरे, डॉ. प्रकाश साबळे, डॉ.मसरत शेख, डॉ. राहुल दवणे, डॉ. रोहित जैन, डॉ. शिवाजी पवार आदी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.