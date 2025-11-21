Mahur Crime : पाचोंदा दुहेरी हत्याकांड; अवघ्या बारा तासांत आरोपी जेरबंद

माहूर - माहूर तालुक्यातील पाचोंदा येथे काल ता. २० रोजी शेतात कापूस वेचणीदरम्यान दोन सख्ख्या जावांचा गळा दाबून निर्घृण खून झाल्याच्या घटनेने तालुक्यात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणातील दोन संशयित आरोपींना पोलिसांनी केवळ बारा तासांच्या आत अटक करण्यात यश मिळविले असून या जलदगती कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..दुहेरी हत्याकांडात मृत झालेल्या अंतकलाबाई अशोक आढागळे आणि अनुसयाबाई साहेबराव आढागळे या दोघी पाचुंदा येथील असून त्या शेतात कापूस वेचत असताना गळा दाबून खून करण्यात आला होता. महिलांच्या गळ्यातील दागिने गायब झाल्याने घटना लूटमारीशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला होता..घटना घडल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने नजर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. नांदेडचे पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार व अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीमती पाटील यांनी रात्रीच घटनास्थळी भेट देत तपास जलद गतीने करण्याचे निर्देश दिले.त्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण भोंडवे यांनी विशेष पथक तयार केले. तांत्रिक पुरावे, मोबाईल लोकेशन, संशयितांच्या हालचाली यांच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित झाली आणि अखेर दोन आरोपींना यवतमाळ जिल्ह्यातील पारवा येथून अटक करण्यात आली..तपासात गती आणण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी मोलाची भूमिका बजावली. पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शरद घोडके यांच्या नेतृत्वाखालील पथक तपासात सक्रिय होते.दुहेरी हत्याकांडानंतर गावात तणाव व भीतीचे वातावरण कायम आहे. नागरिकांनी कडक शिक्षेसोबतच अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर गस्त व सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..मृतांच्या अंत्यसंस्कारासाठी मोठी गर्दी जमली असून, शोककळा पसरली आहे. अटक केलेल्या आरोपींकडून पुढील चौकशी सुरू असून गुन्ह्याचे नेमके कारण, कटात आणखी कोणी सामील होते का? दागिने कुठे विकले गेले, याबाबत तपास सुरू आहे. पुढील काही दिवसांत महत्त्वाचे उलगडे होण्याची शक्यता आहे..मृतक महिलांवर ग्रामीण रुग्णालय माहूर येथे इन कॅमेरा शव विच्छेदन प्रक्रिया सुरू असून अतिशय सूक्ष्म रीत्या शव विच्छेदन करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य सूत्रांकडून देण्यात आली असून, माहूर ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉ. किरणकुमार वाघमारे, डॉ. बिपिन वाबळे व इतर एक वैद्यकीय अधिकारी शव विच्छेदन करत आहेत. पोलिसांकडून आज चार वाजता पत्र परिषद आयोजित करण्यात आल्याची माहिती पोलीस विभागाकडून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.