मराठवाडा

Paithan Road Crash : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; भरधाव पिकअपच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, दोन बालकांची प्रकृती गंभीर

विहामांडवा-डोणगाव रस्त्यावर भरधाव पिकअपची दुचाकीला समोरासमोर धडक; एकाच कुटुंबातील तिघांसह चौघांचा मृत्यू, दोन बालकांची प्रकृती गंभीर
Emergency Response and Administrative Oversight

Emergency Response and Administrative Oversight

Sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड : दुचाकीवरून घराकडे परतणाऱ्या दुचाकीस्वारास पाचोड (ता.पैठण) चा आठवडे बाजार उरकून चिंचाळा (ता.पैठण) येथे जाणाऱ्या भरधाव वेगातील पिकअपने समोरासमोर जोराची धडक दिल्याने एकाच कुटुंबातील तिघे जण ठार तर दोघे जण गंभीर जखमी झाल्याची हृदयद्रावक घटना विहामांडवा - डोणगाव रस्त्यावर चौंढाळा (ता.पैठण) जवळ रविवारी (ता.२१) रात्री पावणेनऊ वाजेच्या सुमारास घडली असून सर्वांना पाचोड (ता. पैठण) येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले आहे.

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