Paithan Highway Accident: पैठण–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर अपघात; सूरज एरंडे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू, रुग्णवाहिकेसाठी अर्धा तास प्रतीक्षा

-रविंद्र गायकवाडबिडकीन : पैठण–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील रमानगर, चितेगाव येथे अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने सूरज रंगनाथ एरंडे (वय ३२, रा. ७४ जळगाव, ता. पैठण) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघातात डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होत असताना शासकीय रुग्णवाहिकेसाठी तब्बल अर्धा तास प्रतीक्षा करावी लागल्याची माहिती समोर आली आहे. अखेर गुरुकृपा रुग्णवाहिका सेवेने जखमीला रुग्णालयात दाखल केले; मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महामार्गावरील अपघात आणि आपत्कालीन आरोग्यसेवेच्या तत्परतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सूरज एरंडे हे वाळूज येथील खासगी कंपनीत कामाला होते. रविवारी ते गावी जात असताना रमानगर परिसरात त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अपघाताची माहिती मिळताच होमगार्ड भाऊसाहेब देशमुख, सुभाष मोगल, बाळू भवर आणि काशिनाथ हूड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी मदतकार्य करत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले..दरम्यान, बिडकीन पोलिसांकडून अपघातप्रवण ठिकाणी वाहतूक नियंत्रणासाठी महत्त्वाच्या पॉइंट्सवर होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यासह अपघातांच्या संख्येतही घट झाल्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांनी सांगितले. मात्र, या ताज्या घटनेने महामार्गावरील सुरक्षिततेसोबतच गंभीर जखमींना वेळेत रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...\rया प्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. अपघातास कारणीभूत अज्ञात वाहनाचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.