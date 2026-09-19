Paithan Farmer: खरीप पिके करपली, कर्जाचा ताण वाढला; पैठण तालुक्यात ५२ वर्षीय शेतकऱ्याने संपवलं जीवन

-हबीबखान पठाणपाचोड : एका ५२ वर्षीय शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडांला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना खादगाव (ता.पैठण) येथे शुक्रवारी (ता.१८) सायंकाळी उशिरा उघडकीस आली असून सिकंदर हसन शेख असे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचे नाव आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.यासंबंधी माहिती अशी की, खादगाव (ता. पैठण) येथील शेख सिकंदर हसन यांनी निसर्गावर हवाला ठेवत खरीप हंगामासाठी कर्ज काढून पेर साधली होती. मात्र, जूलैच्या शेवटच्या आठवड्यातील हजेरीचा अपवाद वगळता पैठण तालुक्यात पावसाने कायमचीच उघडीप दिल्याने खरीप पिकांवर याचा मोठा परिणाम होऊन शेतातील पिके करपून गेली आहे. अन् त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा मावळली..एकीकडे शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसरीकडे डोक्यावर असलेले कर्ज यामुळे शेख सिकंदर हे काही दिवसांपासून द्विधा स्थितीत सापडले. मदार असलेल्या शेतीनेच दगा दिल्याने कर्जाची परतफेड कशी करायची अन् शेतीचा खर्च कसा भागवायचा, या आर्थिक अडचणींमुळे ते तणावात राहत होते..\rशुक्रवारी (ता.१८) सायंकाळी शेतातून जाऊन येतो असे सांगून घराबाहेर पडलेले शेख सिकंदर उशीरापर्यंत घरी न आल्याने कुटूंबियांनी त्यांचा शोध घेतला असता त्यांचा आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला ठिंबक सिंचनाच्या नळीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचा मृतदेह दिसून आला. नातेवाईकांनी या घटनेची पाचोड पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन सिकंदर शेख याचा मृतदेह ग्रामस्थाच्या मदतीने खाली घेऊन पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यावेळी उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. शनिवारी (ता.१९) सकाळी पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात मृतदेहाची उत्तरणीय तपासणी करण्यात येऊन मृतदेह नातेवाईकाच्या ताब्यात देण्यात आले. या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक नोंद करण्यात आली असून या घटनेचा पुढील तपास पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे सहकारी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.