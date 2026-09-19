मराठवाडा

Paithan Farmer: खरीप पिके करपली, कर्जाचा ताण वाढला; पैठण तालुक्यात ५२ वर्षीय शेतकऱ्याने संपवलं जीवन

Paithan Farmer Dies Amid Crop Loss And Debt Stress: खरीप हंगामात पावसाने दगा दिल्याने पिके करपली, वाढत्या कर्जबाजारीपणाच्या ताणातून पैठण तालुक्यातील ५२ वर्षीय शेतकऱ्याचा गळफास घेऊन मृत्यू
Maharashtra Farmer Suicide Paithan Kharif Crop Loss And Rising Farm Costs Leave 52 Year Old Farmer Under Debt Stress

Maharashtra Farmer Suicide Paithan Kharif Crop Loss And Rising Farm Costs Leave 52 Year Old Farmer Under Debt Stress

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-हबीबखान पठाण

पाचोड : एका ५२ वर्षीय शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडांला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना खादगाव (ता.पैठण) येथे शुक्रवारी (ता.१८) सायंकाळी उशिरा उघडकीस आली असून सिकंदर हसन शेख असे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचे नाव आहे.

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