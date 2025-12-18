मराठवाडा

Paithan News : पैठणमध्ये नगर पालिका निवडणुकीआधी जादुटोण्याचा धक्कादायक प्रकार; महिला उमेदवाराच्या घरासमोर अघोरी साहित्य!

Black Magic Allegation : नगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पैठणमध्ये जादुटोण्याचा अघोरी प्रकार उघडकीस आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. महिला उमेदवाराच्या घरासमोर ठेवलेल्या संशयास्पद साहित्यामुळे शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.
चंद्रकांत तारु
पैठण : येथील नगर पलिकेच्या प्रभाग क्रमांक तीन मध्ये निवडणूकीसाठी उभे असलेल्या एका उमेदवाराच्या घरा समोर जादुटोणा केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. नगर पालिका निवडणुकीसाठी मंगल कल्याण मगरे ह्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे प्रभाग क्रमांक तीन मधुन निवडणूक लढवित आहे.

