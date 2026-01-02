मराठवाडा

Paithan Political : उपनगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात; पैठणच्या राजकारणात उत्सुकता ताणली!

Paithan Municipality : पैठण नगर पालिकेत शिवसेनेने मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशानंतर आता उपनगराध्यक्ष पद आणि स्वीकृत सदस्य निवडीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. निष्ठावंत विरुद्ध नव्या चेहऱ्यांच्या चर्चेमुळे शहराचे लक्ष पुढील सत्ता समीकरणाकडे लागले आहे.
Political Buzz Over Accepted Members Selection

Political Buzz Over Accepted Members Selection

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पैठण : नगर पालिका निवडणुकीत शिवसेनेने ऐतिहासिक यश संपादन केल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा उपनगराध्यक्ष निवड आणि स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीकडे लागल्या आहेत. सत्तेचे समीकरण स्पष्ट असले तरी, पदांच्या वाटपावरून शहरात राजकीय तर्क-वितर्काना उधाण आले असून, पक्षासाठी निष्ठेने लढलेल्या पराभुतांना संधी मिळणार की नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लागणार? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Paithan
political
election
Maharashtra Politics
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com