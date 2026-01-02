Paithan Political : उपनगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात; पैठणच्या राजकारणात उत्सुकता ताणली!

पैठण : नगर पालिका निवडणुकीत शिवसेनेने ऐतिहासिक यश संपादन केल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा उपनगराध्यक्ष निवड आणि स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीकडे लागल्या आहेत. सत्तेचे समीकरण स्पष्ट असले तरी, पदांच्या वाटपावरून शहरात राजकीय तर्क-वितर्काना उधाण आले असून, पक्षासाठी निष्ठेने लढलेल्या पराभुतांना संधी मिळणार की नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लागणार? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे..पैठण नगर पालिकेच्या एकूण २५ जागांपैकी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीने नगराध्यक्षांसह १९ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे. नियमानुसार, नगर पालिकेत ३ स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. संख्याबळाचा विचार करता सत्ताधारी शिवसेनेकडे १७ सदस्यांच्या जोरावर २ स्वीकृत जागांवर शिवसेनेचा दावा भक्कम आहे. आणखी दोन सदस्यांची जुळवाजुळव करण्यात आमदार विलास भुमरे यांना यश आले तर तीन ही जागांची निवड शिवसेनेची असणार आहे. पालिकेत काँग्रेस ४ आणि उद्धवसेना १ तर भाजपकडे १ सदस्य आहेत. त्यामुळे या विरोधी पक्षाकडे बहुमत नसल्याचे स्पष्ट आहे..उमेदवारी जाहीर करण्याबाबत \nसर्वच पक्षांची सावध भूमिका.शिवसेनेत दोन मतप्रवाह स्वीकृत सदस्य निवडीबाबत पक्षात दोन मतप्रवाह आहेत. निवडणुकीत निसटता पराभव झालेल्या अनुभवी कार्यकर्त्यांना पुनर्वसन म्हणून संधी द्यावी, असा एक गट म्हणतो; तर दुसऱ्या बाजूला, आगामी निवडणुका लक्षात घेता तरुण आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन पक्षाची ताकद वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.त्यामुळे युवकांचे शक्ती संघटन निर्माण करणारे आमदार विलास भुमरे कोणाच्या पारड्यात वजन टाकणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..उपनगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात?नगर पालिकेच्या कारभारात नगराध्यक्षांनंतर उपनगराध्यक्ष पदाला मोठे महत्त्व असते. शिवसेनेकडे १७ सदस्य असल्याने उपनगराध्यक्ष याच पक्षाचा होणार, हे निश्चित असुन पक्षातील अनुभवी निष्ठावंत सदस्याना ही संधी मिळणार आहे. शहराच्या विकासकामांना गती देऊ शकणारा आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा चेहरा म्हणून कोणाची निवड होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.