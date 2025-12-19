Paithan Crime : शेळ्यांच्या गोठ्यात घुसून महिलेचा विनयभंग; पतीला ठार मारण्याची धमकी; पाचोड पोलिसांत गुन्हा दाखल!

पाचोड : पंचवीस वर्षीय महिला आपल्या शेळ्यांच्या गोठ्याची साफ सफाईचे करत असताना तिच्या घरा समोर राहणाऱ्या चाळीस वर्षीय इसमाने वाईट हेतूने गोठ्यात येऊन सदर महिलेस वाईट हेतूने कवेत घेऊन तिचे चुंबन घेऊन विनयभंग केल्याची घटना वडजी (ता.पैठण) येथे गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी घडली असून पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी याप्रकरणी संबंधीत इसमाविरुद्ध शुक्रवारी (ता.१९) सकाळी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला ..वडजी येथील पंचवीस वर्षीय महिला आपल्या राहत्या घरासमोरील शेळ्याच्या गोठ्याची स्वच्छता करत असतांना तिच्या घरोसमोर राहणाऱ्या लक्ष्मण सुखदेव गोजरे (वय ४०) हा वाईट हेतूने गोठ्यात आला व त्याने त्या महिलेस कवेत घेऊन तिचे इच्छेविरुद्ध चुंबन घेऊन तिला म्हणाला की "तुला किती पैसे पाहीजे ते सांग, माझे सोबत चल" तेव्हा सदर विवाहीत महिला मोठ्याने ओरडली असता लक्ष्मण गोजरे याने हा प्रकार कोणाला सांगीतला तर पतीला जिवे मारुन टाकण्याची धमकी दिली..Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?.मात्र विवाहीतेच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून तिचे सासू - सासरे व तिचे पती घरातुन आवाज देत गोठयाकडे आले असता लक्ष्मण तेथुन पळुन गेला, घाबरलेल्या अवस्थेत तिने घडलेला सर्व प्रकार सासु सासरे व पतीस सांगीतला. अनेक दिवसापासून महिलेचे पती भोळसर असल्याने लक्ष्मण गोजरे हा नेहमी तिच्यावर वाईट नजर ठेवुन होता व सदर महिलेची इच्छा नसतांना काही कारण काढुन तो बोलण्याचा प्रयत्न करत असत असे संबंधीत महिलेने शुक्रवारी (ता.१९) सकाळी पाचोड पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. उपरोक्त आशयाच्या तक्रारीन्वये पाचोड पोलिसांनी लक्ष्मण गोजरे याचेविरुद्ध विनयभंग केल्याच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणाचा तपास सपोनि सचीन पंडीत करीत आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.