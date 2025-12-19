मराठवाडा

Paithan Crime : शेळ्यांच्या गोठ्यात घुसून महिलेचा विनयभंग; पतीला ठार मारण्याची धमकी; पाचोड पोलिसांत गुन्हा दाखल!

Crime Against Women : वडजी (ता. पैठण) येथे पंचवीस वर्षीय विवाहित महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी संबंधित इसमाविरुद्ध पाचोड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पाचोड पोलीस करीत आहेत.
हबीबखान पठाण
पाचोड : पंचवीस वर्षीय महिला आपल्या शेळ्यांच्या गोठ्याची साफ सफाईचे करत असताना तिच्या घरा समोर राहणाऱ्या चाळीस वर्षीय इसमाने वाईट हेतूने गोठ्यात येऊन सदर महिलेस वाईट हेतूने कवेत घेऊन तिचे चुंबन घेऊन विनयभंग केल्याची घटना वडजी (ता.पैठण) येथे गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी घडली असून पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी याप्रकरणी संबंधीत इसमाविरुद्ध शुक्रवारी (ता.१९) सकाळी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला .

Paithan
crime
Marathwada
Alert
police case
women harassment

