Video: आमदाराऐवजी मुलानेच दाबलं EVM चं बटण? दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार, जिल्हाधिकारी म्हणाले...

Zilla Parishad Election 2026: राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी शनिवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली. पैठणध्ये मतदानासाठी गेल्यानंतर पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विलास भूमरे यांनी त्यांच्या मुलाला सोबत घेऊन मतदान केंद्रात प्रवेश केला. पुढे त्यांनी मुलाच्या हातावरही शाई लावण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितलं. एवढंच नाही तर त्यांनी ईव्हीएमचं बटणही मुलाकडून दाबून घेतल्याची माहिती आहे. .आमदार भूमरे यांनी मुलाच्या हाताने ईव्हीएमचं बटण दाबल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याची माहिती आहे. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी म्हणाले की, पैठणचे जे निवडणूक अधिकारी आहेत त्यांना मी सूचना दिल्या आहेत. झोनल ऑफिसरकडून पूर्ण चौकशी करून यातील वस्तुस्थितीचा अहवाल त्यांना सादर करण्यास सांगितले आहे..जिल्हाधिकारी स्वामी पुढे म्हणाले, संबंधित केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांचा यात सहभाग आहे. ज्यांनी अशी परवानगी दिली त्या सर्वांची पूर्णपणे माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे दोषी असतील त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल..काय म्हणाले विलास भूमरे?''माझा छोटा मुलगा शिवांश हा माझ्यासोबत मतदान केंद्रावर आला होता. तो म्हणाला पप्पा माझ्याही बोटावर शाई लावा. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तसं सांगितलं. माझा हक्क होता तो मी स्वतः बजावला आहे. मी जर कोणाच्या मतदानाचा अधिकार हिसकावला असता तर वेगळी गोष्ट होती.'' असं आमदार विलास भूमरे म्हणाले.