मराठवाडा

Parbhani Accident: विवाहसोहळ्यास जाताना दुर्दैवी अपघात; ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार

Details of the Palam Accident: पालम (परभणी) येथे ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार, पत्नी गंभीर जखमी. ट्रक चालक पळून गेला. घटनेची नोंद पालम पोलिसांनी घेतली असून तपास सुरू आहे.
Parbhani Accident

Parbhani Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पालम (जि. परभणी) : ट्रकच्या धडकेत दुचाकी चालक ठार झाल्याची घटना पेठशिवणी (ता. पालम) येथे गुरुवारी (ता. १३) सकाळी घडली. आंबेगाव ( ता.अर्धापूर, जि. नांदेड) येथील विश्वनाथ माधवराव मुदखेडे (वय ३७) व विद्या विश्वनाथ मुदखेडे (३४) हे दांपत्य मरडसगाव (ता. गंगाखेड) येथे विवाह सोहळ्यासाठी स्कूटीने निघाले होते.

police
Vehicle
accident
road accident
Truck
Police Inquiry

