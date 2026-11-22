-राहुल पारवे पालोद : तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या चार अज्ञात चोरट्यांनी शनिवारी (ता. २१) रात्री पालोदवाडी आणि लगतच्या शेतवस्तीवर धुमाकूळ घालत चार घरांना लक्ष्य केले. घरांची कडी-कुलपे तोडून, तर काही ठिकाणी दरवाजा उघडणाऱ्या महिलांच्या गळ्याला चाकू लावून धमकावत चोरट्यांनी रोख रक्कम आणि सोन्या-चांदीचे दागिने असा एकूण तीन लाख ३२ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. अवघ्या दीड तासांत घडलेल्या या घटनांमुळे पालोदवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.शनिवारी रात्री अकराच्या सुमारास चोरट्यांनी कृष्णा बळवंता सपकाळ यांच्या घराची कडी व कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. घरातील ४५ हजार रुपये रोख रक्कम चोरून नेली. त्यानंतर अंबादास कडूबा सपकाळ यांच्या घराकडे मोर्चा वळवला. एकादशी असल्याने मुलगा भजनाला गेला होता. तो परत आला असावा, या समजुतीने मुक्ताबाई सपकाळ (वय ६८) यांनी दरवाजा उघडला. मात्र, समोर चार चोरटे दिसताच त्या घाबरल्या. चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्याला चाकू लावून धमकावत गळ्यातील एक तोळ्याचे मणी-मंगळसूत्र असलेली सोन्याची पोत ओरबाडून नेली..यानंतर रामेश्वर सपकाळ यांच्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी पत्र्याची पेटी पळवली. या पेटीत ठेवलेले दोन हजार रुपये लंपास केले. मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास चोरट्यांनी पालोदवाडीलगतच्या शेतवस्तीवर धाव घेतली. शिवाजी सपकाळ आणि त्यांच्या पत्नीने दरवाजा उघडताच चोरट्यांनी दोघांच्या गळ्याला चाकू लावून जीवे मारण्याची धमकी दिली. घरातील दागिने कुठे ठेवले आहेत, अशी विचारणा करत सुमारे एक लाख ३५ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लुटून चोरटे पसार झाले..या प्रकरणी कृष्णा सपकाळ यांच्या तक्रारीवरून सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे, पोलिस उपनिरीक्षक मनीष जाधव, पोलिस हवालदार संजय आगे, पी. पी. फुले, शेरू तडवी यांच्यासह फॉरेन्सिक पथक, श्वान पथक आणि ठसे तपास पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून चोरट्यांचा शोध घेतला जाणार असल्याचे तपास अधिकारी मनीष जाधव यांनी सांगितले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\rमध्यरात्रीच्या या धाडसी चोरीमुळे शेतवस्तीवरील नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, पोलिसांनी चोरट्यांचा तातडीने शोध घेऊन परिसरातील गस्त वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.