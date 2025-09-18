मराठवाडा

Bhoom Crime : भूम पंचायत समिती कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेने घेतले ताब्यात

श्रीकृष्ण बांगर व त्यांचे सहकारी रविन्द्र राख त्यांचे चार चाकी गाडीमध्ये जात असताना अनोळखी चार इसमांनी जिवे ठार मारण्याचे उद्देशाने मारहाण करून जखमी केले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
भूम - ता. ९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजणेच्या सुमारास मौजे ईट शिवारातील ईट ते जातेगाव जाणारे रोडवर किनारा हॉटेलचे जवळ श्रीकृष्ण अर्जुन बांगर (वय-३९ वर्ष) व्यवसाय नोकरी रा. पाटोदा, ता. पाटोदा, जि. बीड व त्यांचे सहकारी रविन्द्र राख त्यांचे चार चाकी गाडीमध्ये जात असताना गाडी थांबवण्यास सांगुन अनोळखी चार इसमांनी जिवे ठार मारण्याचे उद्देशाने मारहाण करून जखमी केले.

