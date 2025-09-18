Bhoom Crime : भूम पंचायत समिती कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेने घेतले ताब्यात

भूम - ता. ९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजणेच्या सुमारास मौजे ईट शिवारातील ईट ते जातेगाव जाणारे रोडवर किनारा हॉटेलचे जवळ श्रीकृष्ण अर्जुन बांगर (वय-३९ वर्ष) व्यवसाय नोकरी रा. पाटोदा, ता. पाटोदा, जि. बीड व त्यांचे सहकारी रविन्द्र राख त्यांचे चार चाकी गाडीमध्ये जात असताना गाडी थांबवण्यास सांगुन अनोळखी चार इसमांनी जिवे ठार मारण्याचे उद्देशाने मारहाण करून जखमी केले. .अशा मजकुराच्या फिर्यादी जबाबावरून पो.स्टे. वाशी गु. र. न. 290/2025 कलम 109 (1),115 (2), 118 (1) 351 (3),3 (5) भा. न्याय संहीता अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.सदर गुन्ह्याचे तपासा दरम्यान मा. पोलीस अधीक्षक रितू खोकर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला सदर गुन्ह्याचा तपास करून नमूद गुन्हा उघडकीस आणण्याबाबत आदेशित केले होते. स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि कासार व पथक यांना गोपनीय माहितीदाराकडून यातील संशयित आरोपी बाबत माहिती मिळाली..त्यांनी आरोपी नामे सलमान पठाण, रा. भूम व रितेश अंधारे, रा. हाडोंग्री यांना येरमाळा उड्डाणपुलाच्या खालून ताब्यात घेवून त्यांच्याकडे गुन्ह्या संदर्भात अधिक चौकशी केली असता त्यांनी गुन्हा केल्याची कबुली देऊन त्यांचे अन्य साथीदारांची माहिती दिली. तसेच पैशाच्या मोबदल्यात सदरचा गुन्हा केला असल्याचे सांगितले..सदरची कामगिरी मा. पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अपर पोलीस अधिक्षक शफकत आमना यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार, पोलीस हावलदार शौकत पठाण, जावेद काझी, प्रकाश औताडे, फरहान पठाण, दयानंद गादेकर, चालक पोलीस अंमलदार नागनाथ गुरव, रत्नदीप डोंगरे, प्रकाश बोईनवाड यांचे पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.