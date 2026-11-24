कायगाव - ऊसाला पहिली उचल ३५०० रुपये प्रति टन द्यावी, या मागणीवरून पंचायत समिती सदस्य बळीराम खताळ आक्रमक झाले असताना, चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी खोटी व बदनामीकारक वक्तव्ये केल्याप्रकरणी खताळ यांना एक कोटी रुपयांच्या मानहानीची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस दराचा वाद आता अधिकच तापला आहे..ऊसाला पहिली उचल ३५०० रुपये प्रति टन द्यावी, अशी ठाम मागणी गंगापूर तालुक्यातील कायगाव गणाचे पंचायत समिती सदस्य बळीराम वसंत खताळ यांनी मंगळवारी (ता. २४) केली आहे.गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर हे ऊस दराबाबत ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप खताळ यांनी केला आहे.दरम्यान, शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला असून खत, औषध, मजुरी, डिझेल, वीज महागली आहे. त्यामुळे ३५०० रुपयांपेक्षा कमी भाव मान्य नसल्याची भूमिका खताळ यांनी मांडली आहे..याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य तथा चेअरमन कृष्णा पाटील डोणगावकर यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेणार आहोत. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये.""साखर कारखाना पुन्हा सुरू ठेवणे, शेतकऱ्यांचे हित जपणे आणि कारखान्याला कर्जमुक्त करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अशा परिस्थितीत जाणीवपूर्वक खोटी व बदनामीकारक वक्तव्ये केल्यामुळे आम्ही अॅड. के. एस. ठोंबरे, अॅड. अविनाश चव्हाण यांच्यामार्फत बळीराम खताळ यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे," असेही डोणगावकर यांनी सांगितले.दरम्यान, ऊस दराबाबत खताळ यांनी केलेल्या आक्रमक भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत असून त्याने धुमाकूळ घातला आहे. उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे..चेअरमन डोणगावकर यांची नोटीसमधील भूमिकायासंदर्भात डोणगावकर यांनी पाठविलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, गंगापूर सहकारी साखर कारखाना सध्या भाडेतत्त्वावर जय हिंद शुगर प्रा. लि. यांना चालविण्यास देण्यात आला आहे. गाळप झालेल्या ऊसाची बिले जय हिंद शुगर प्रा. लि. यांच्यामार्फत अदा केली जातात. त्यामुळे चेअरमन म्हणून ते स्वतःहून ऊस दर जाहीर करू शकत नाहीत.तरीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर मिळावा, यासाठी ते जय हिंद शुगर व्यवस्थापनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.तसेच व्हिडिओमध्ये करण्यात आलेले रिकव्हरी चोरी, डिझेल चोरी, साखर चोरी यासारखे आरोप त्यांनी फेटाळले असून, या आरोपांसंदर्भात कोणतेही विश्वसनीय पुरावे नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. केवळ बदनामी करण्यासाठी केलेले हे खोटे षड्यंत्र आहे, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे..नोटीसमध्ये पुढे म्हटले आहे की, सदर व्हिडिओमुळे डोणगावकर व त्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक स्तरावर अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे व्हिडिओ व त्यातील बदनामीकारक मजकूर तात्काळ सोशल मीडियावरून हटवावा, खोटे आरोप मागे घेऊन लेखी माफीनामा द्यावा, भविष्यात अशी वक्तव्ये करणार नाही असे लेखी हमीपत्र द्यावे आणि नाममात्र एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई अदा करावी, अशी मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.ही नोटीस मिळाल्यापासून ०७ दिवसांच्या आत मागण्यांची पूर्तता न केल्यास दिवाणी न्यायालयात नुकसानभरपाईचा दावा व योग्य ती फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल, असेही नोटीसमध्ये नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.