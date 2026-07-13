Beed MSRTC News: पंढरीच्या वारीला मिळणार एसटीची साथ; चाळीस भाविक एकत्र या, थेट आपल्या गावात बस मागवा

गेवराई: भगवी पताका, मुखी विठ्ठलाचे नामस्मरण आणि टाळ-मृदंगाचा गजर... आषाढी एकादशीची ओढ लागलेल्या वारकऱ्यांच्या पावलांनी आता पंढरीची दिशा धरली आहे. गेवराई तालुक्यातील गावगावातून दिंड्या मार्गस्थ होत असताना, विठ्ठल भेटीची आस घेऊन निघालेल्या भक्तांसाठी एसटी महामंडळाने एक अत्यंत भक्तीमय आणि सुखद संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. .आता वारकऱ्यांना पंढरपूरला जाण्यासाठी बसस्थानकावर जाण्याची गरज उरलेली नाही, तर लालपरीच चक्क वारकऱ्यांच्या दारात हजर होणार आहे. लालपरी आपल्या दारी, पंढरीची वारी या नावाने सुरू केलेल्या या विशेष मोहिमेमुळे वारकऱ्यांच्या भक्तीचा प्रवास आता अधिक सुकर आणि आनंददायी होणार आहे..एसटी महामंडळाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील भजनी मंडळे आणि वारकरी संप्रदायामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. गावागावातून ४० किंवा त्यापेक्षा जास्त भाविकांनी एकत्र येऊन नियोजन केल्यास, त्यांना एका फोनवर बसची सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. एसटी महामंडळाचे आगार प्रमुख एल.बी. मस्के यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारकरी प्रवासासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत आणि एसटी महामंडळ या भाविकांना सुरक्षित व आरामदायी सेवा देण्यास कटिबद्ध आहे..Beed: एटीएमचा स्लॅब कोसळला; सुदैवाने जीवितहानी टळली.लाभ कसा घ्याल?तालुक्यातील कोणत्याही गावातून ४० प्रवाशांची संख्या पूर्ण होताच, स्थानिक एसटी बसस्थानकावर संपर्क साधावा. एका फोनवर बस थेट गावात पोहोचेल. अधिक माहितीसाठी आणि नियोजनासाठी गेवराई आगार कार्यालयाशी संपर्क साधावा..वारीच्या विशेष सवलतीअमृत ज्येष्ठ नागरिक सवलत: पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना पंढरपूर दर्शनासाठी केवळ दोन रुपयांत प्रवासाची संधी मिळणार आहे. नारी सन्मान सवलत: महिला प्रवाशांसाठी आणि बचत गटांसाठी बसच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे..भक्तीचा मार्ग अधिक सुलभ या योजनेमुळे एसटी महामंडळाने विठ्ठल भक्तीचा मार्ग अधिक सुलभ केला आहे. ग्रामीण भागातील महिला भजनी मंडळांना याचा मोठा लाभ होणार असून, एसटीची ही लालपरी आता खऱ्या अर्थाने वारकऱ्यांची सोबती बनली आहे. ज्येष्ठ, महिला आणि युवकांसाठी माफक सवलतीत ही सेवा उपलब्ध करून दिल्याने, प्रवासाचा आर्थिक भारही कमी होणार आहे..Kolhapur Police Raid : मुंबई-पुण्यातून आणल्या जायच्या महिला; व्हॉट्सॲप ग्रुप करून वाशीतील लॉजमध्ये सुरू होता वेश्याव्यवसाय, हायप्रोफाईल रॅकेटचा पोलिसांकडून पर्दाफाश.यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत एसटी महामंडळाचे आगार प्रमुख एल.बी. मस्के यांनी सर्व वारकरी भक्तांना आवाहन केले आहे की, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपला विठ्ठल भेटीचा प्रवास अधिक सुखद करावा. पंढरपूरच्या वारीसाठी महामंडळ पूर्णपणे सज्ज असून, वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी एसटीची यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहे. पंढरीच्या या वारीत लालपरीचा सहभाग वारकऱ्यांच्या भक्तीला अधिक बळ देणारा ठरेल यात शंका नाही. भाविकांनी या लाभ घेण्याचे आवाहन आगार प्रमुख एल.बी. मस्के यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.