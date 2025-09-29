मराठवाडा

Yermala News : सटवाईवाडी पाझर तलावाला अचानक पडलं भगदाड; परिसरातील शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचा इशारा

वाशी तालुक्यातील सटवाईवाडी शिवारातील पाझर तलावास अचानक भगदाड पडून यातून पाणी वाहू लागले.
दीपक बारकुल
येरमाळा - वाशी तालुक्यातील सटवाईवाडी शिवारातील पाझर तलावास अचानक भगदाड पडून यातून पाणी वाहू लागले होते. हा प्रकार रविवारी (ता. २८) दुपारी समोर आला. तलावाचा काही भाग खचू लागल्यामुळे परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

