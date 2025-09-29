Yermala News : सटवाईवाडी पाझर तलावाला अचानक पडलं भगदाड; परिसरातील शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचा इशारा

येरमाळा - वाशी तालुक्यातील सटवाईवाडी शिवारातील पाझर तलावास अचानक भगदाड पडून यातून पाणी वाहू लागले होते. हा प्रकार रविवारी (ता. २८) दुपारी समोर आला. तलावाचा काही भाग खचू लागल्यामुळे परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..या प्रकाराची कांही गावकऱ्याच्या लक्षात आल्याने गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच तलावासंबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारची माहिती दिली. प्रशासनाची वाट न पाहता सटवाईवाडी, रत्नापूर, पानगावच्या गावकऱ्यांनी तलावाचे भगदाड माती, मुरूम, दगड पोत्यात भरुन भगदाड तात्पुरते बुजवण्यासाठी पडत्या पावसात शर्थीचे प्रयत्न केले आणि अनर्थ टाळला..पडलेल्या भगदाडातुन पाणी वाहत असल्याने पाणी वाहून जाऊन तलावाचा भराव कधीही फुटला असता. लघुपाटबंधारे विभागाकडून रात्री उशिरापर्यंत पोखलेनने तलावाचे भगदाड बुजवण्याचे काम हाती घेण्यात आले.गावकऱ्यांनी वेळीच लक्ष दिल्याने मोठी घटना टळालीअसली तरी तलाव क्षेत्रामध्ये सतत मुसळधार पाऊस असल्याने पाण्याची पातळीत वाढ होऊन तलावाची फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याने प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत..खड्डडा बुजवण्यासाठी जेसीबी येण्यास अडचण निर्माण होत होती. परिस्थिती लक्षात घेता अधिकाऱ्यांनी शर्तीचे प्रयत्न करत त्या ठिकाणी पोकलेन पाचरण करत तलावाची दुरुस्ती केली. मात्र तलवाचा भाग खचून तलाव फुटण्याची शक्यता असल्याची भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली.संबंधित अधिकाऱ्यांनी तलाव सध्या सुस्थितीमध्ये असल्याची माहिती दिली.तलावाच्या खालील कळंब तालुक्यातील रत्नापूर, पानगाव या गावातील शेकडो हेक्टर जमीन व परिसरातील शेतकऱ्यांचे गोठे विहिरी आहेत. तलाव फुटल्यास या ठिकाणच्या जमिनीचे व पशुधनाचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी तलावाखालील शेतकऱ्यांना सावध राहण्याची दवंडी देण्यात आली..काळ, वेळ सांगून येत नसते सर्वजण सावध राहा असे सटवाईवाडी सह परिसरातील शेताकऱ्यांना, ग्रामस्थांना सांगितले आहे.संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सध्या तलावाचा धोका टळला आहे.तरी सावधगीरी बाळगावी असे सांगितले आहे.तलवास भगदाड पडल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली.आम्ही तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तलावाला पडलेले भगदाड बुजवण्याचा प्रयत्न केला.या ठिकाणी यंत्रणा आणत असताना अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानंतर उशिरा पोखलेनने हे भगदाड बुजवण्याचे काम केले आहे. गावकऱ्यांनी वेळीच लक्ष दिल्याने, सहकार्य केल्याने पुढील अनर्थ टळला.- सूरज माळी, उपाभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग धाराशिव..तलावाला गटविकास अधिकाऱ्याची भेट'तलावाचे सध्या काम चालू आहे. त्या ठिकाणी माती, मुरूम टाकून पोखलेन काम सुरू आहे. तलावाच्या सांडव्यातून पाणी काढण्यात येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून तात्काळ लागेल ती मदत केली जात आहे. गावकऱ्यांनी वेळीच लक्ष दिल्यामुळे पुढील धोका टळला. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत या तलावाच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. परंतु स्थगिती असल्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी तलावाचे काम करता आले नाही.- ओंकार गायकवाड, गटविकास अधिकारी, वाशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.