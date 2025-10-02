Pankaja Munde: पंकजा मुंडेंचा दसरा मेळावा 'या' सहा मुद्द्यांमुळे गाजला; 'ते' विधान ठरलं लक्षवेधी, लोक ऐकत नव्हते...

Dasara Melava Beed: बीडच्या सावरगाव येथे मंत्री पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यातून समाजाला ऊर्जा मिळते, असं पंकजा मुंडे सातत्याने म्हणत असतात. परंतु खरंच हा मेळावा कसा झाला, कुठल्या मुद्द्यांवर गाजला आणि लोकांना काय शिकायला मिळालं; हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..पंकजा मुंडे यांच्या दसरा मेळाव्याचे सहा मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यात पंकजा मुंडे यांनी गुंडगिरीवरुन केलेलं विधान, धनंजय मुंडेंची उपस्थिती, वाल्मिक कराडचे झळकलेले पोस्टर्स, पंकजा मुंडेंचा मुलगा आर्यमनची उपस्थिती, उपस्थितांनी केलेली घोषणाबाजी आणि पंकजा मुंडेंनी आपत्तीतून इष्टापत्ती असं केलेलं विधान. या मुद्द्यांमुळे त्यांचा दसरा मेळावा चर्चेत आला..धनंजय मुंडेंची उपस्थितीसाधारण दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी वैद्यनाथ साखर कारखाना निवडणुकीच्या निमित्ताने पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे एकत्र आले होते. तेव्हापासून दोघे बहीण-भाऊ सोबत आहेत. मागच्या वर्षी पहिल्यांदा पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्याला धनंजय मुंडेंनी हजेरी लावली होती. यंदाही ते उपस्थित होते.पंकजा मुंडेंचं गुंडगिरीवरुन विधानपंकजा मुंडे यांनी भाषणात गुंड पाळू नका, असं आवाहन केलं. विशेष म्हणजे मेळाव्यात वाल्मिक कराडचे फोटो झळकत होते, मंचावर धनंजय मुंडे बसलेले होते. तरीही पंकजांनी ठामपणे असं विधान केलं. दोन घास कमी खा, पण गुंड पाळू नका, असं त्या म्हणाल्या..Durga Visarjan Tragedy : दसऱ्याच्या उत्सवाला गालबोट, दुर्गादेवीचे विसर्जन करताना ६ तरुण बुडाले, दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ .वाल्मिक कराडचे पोस्टर्स झळकलेसंपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याचे पोस्टर्स पंकजा मुंडेंच्या मेळाव्यात झळकले. यापूर्वीदेखील बीडमधल्या ओबीसी आंदोलनात कराडचे पोस्टर्स झळकले होते. त्यामुळे हा मेळावा टीकेचा धनी ठरला आहे.आर्यमनची हजेरीपंकजा मुंडे यांचा मुलगा आर्यमनची सावरगावच्या या दसरा मेळाव्याला हजेरी होती. आर्यमन भविष्यात राजकारणात येणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षीदेखील आर्यमनची मेळाव्याला हजरे होती..Thane News: खबरदार! टिळा आणि बांगड्या घालून याल तर...; खासगी शाळेचा विद्यार्थ्यांसाठी अजब फतवा .लोकांचा गोंधळ अन् घोषणाबाजीपंकजा मुंडेंच्या मेळाव्यामध्ये काही लोक मोठमोठ्याने घोषाबाजी करीत होते. धनंजय मुंडे यांनी सांगूनही लोक ऐकत नव्हते. पंकजा मुंडेंचं भाषण सुरु झालं तेव्हाही लोक मोठमोठ्याने घोषणाबाजी करीत होते. तेव्हा मुंडे वैतागल्या. ''तुम्ही वाट्टोळं केलं, तुम्हाला शरम नाही'' अशा शब्दांत पंकजांनी टवाळखोरांचे वाभाडे काढले.आपत्तीतून इष्टापत्तीदुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. यावरुन बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येक जातीचा माणूस मदत करतोय. जातीच्या भीतीं गडद झालेल्या असताना ही परिस्थिती म्हणजे आपत्तीतून इष्टापत्ती आहे, अशा आशयाचं विधान त्यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.