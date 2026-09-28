Pankaja Munde : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पालकमंत्र्यांसमोर आक्रोश, सरकार शेतकरी-पशु पालकांच्या पाठीशी

बदनापूर - 'कर्ज काढलं, उधार-उसनवारी केली, रक्ताचं पाणी करून पिकं जगविली. आता पावसानं दगा दिला अन् समदी पिकं खाक झाली. हातात धान्याचा एक दाणाही येणार नाही. पिकांसाठी केलेला सगळा खर्च वाया गेला. अशा परिस्थितीत आम्ही म्होरं जगायचं कसं?' असा हृदय पिळवटून टाकणारा सवाल करीत वयोवृद्ध शेतकरी रतन शेळके यांनी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमोर दुष्काळाची व्यथा मांडली. भावना अनावर झालेल्या शेळके यांनी यावेळी हंबरडा फोडल्याने उपस्थितांचेही डोळे पाणावले..बदनापूर तालुक्यातील कडेगाव, बाजार गेवराई आणि गोकुळवाडी शिवारातील दुष्काळग्रस्त क्षेत्राची पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी (ता. २८) पाहणी केली. कडेगाव येथे अत्यल्प पावसामुळे सुकलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी करताना त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली..'पिके जगविण्यासाठी मोठा खर्च केला. मात्र, पावसाने साथ न दिल्याने उभी पिके डोळ्यांदेखत वाया गेली. आता आमच्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे,' अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार नारायण कुचे यांनी पालकमंत्री मुंडे यांना बदनापूर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देत शेतकरी, पशुपालक आणि सामान्य नागरिकांना भरीव मदत देण्याची मागणी केली..यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अडीचशे तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना निश्चित मदत मिळेल. दुष्काळ हा केवळ जनता किंवा सरकारचा विषय राहिलेला नसून संपूर्ण राज्याचा विषय झाला आहे. शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे..शेतकऱ्यांना मदत कशी करता येईल, यासाठी मंथन व नियोजन सुरू असून दुष्काळातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. रक्ताचे पाणी करून शेतकऱ्यांनी पिके जगविली, मात्र दुष्काळाने त्यांचे सर्वस्व हिरावून घेतले. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मी येथे आले आहे. निराश झालेल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. सरकार निश्चित शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.यानंतर मुंडे यांनी बाजार गेवराई शिवारातील तुकाराम डांभे यांच्या शेतातील दुष्काळाने होरपळलेल्या कपाशीची पाहणी केली. गोकुळवाडी येथेही दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला..यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. कापसे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन गीते, भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष बद्रीनाथ पठाडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष कैलास मदन, अनिलराव कोलते, राजेश जऱ्हाड, वसंतराव जगताप, हरिश्चंद्र बाबा शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी गोपाल गुजर, तहसीलदार शंकर हंदेश्वर, विलास जऱ्हाड, मंजीत पवार, पद्माकर जऱ्हाड, बाळू काळे, दत्ता नागवे, संतोष नागवे, रवींद्र बोचरे, सुरेश लहाने, महादू गीते, कल्याण काळे, योगेश कान्हेरे, गणेश कोल्हे यांच्यासह शेतकरी, पदाधिकारी, अधिकारी व स्थानिक नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.