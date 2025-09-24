Pankaja Munde : शेतकऱ्यांना तातडीची मदत दिली जाणार, पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांची ग्वाही

अशोक चांगले सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी महसुल मंडळासह परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लखमापुरी शिवारासह अनेक गावांतील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या संकटाची दखल घेत राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मा. पंकजाताई मुंडे यांनी नुकतेच शिवारात जाऊन पाहणी केली..मा. मुंडे यांनी कपाशी व सोयाबीन पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती पाहून शेतकऱ्यांची व्यथा बांधावर जाऊन जाणून घेतली. या वेळी त्या म्हणाल्या, “शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बांधीत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात येईल. नुकसानग्रस्त कुठलाही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.”.पाहणी दौऱ्यात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हिकमत उढाण,भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर लहामगे ,लखमापुरीचे सरपंच ज्ञानेश्वर तारगे ,सुखापुरीचे सरपंच भगवान राखुंडे ,पंचायत समिती सदस्य प्रमेश्वर काळबांडे ,उपसरपंच ईश्वर धाईत , अशोक बोटे ,महायुतीचे नेते, संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते..पालकमंत्री मुंडे यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पंचनामे तातडीने करून मदत वितरणाची गती वाढविण्याबाबत अधिकारी वर्गाला आवश्यक सूचना दिल्या.यामुळे नुकसानीच्या छायेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, शासन मदतीमुळे त्यांच्या हुरूपात निश्चितच वाढ होईल, असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला..यावेळी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार,तालुका कृषी अधिकारी, मंळधिकारी, मराठीसह आदी प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.