मराठवाडा

Pankaja Munde : शेतकऱ्यांना तातडीची मदत दिली जाणार, पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांची ग्वाही

Sukhapuri Rain Damage : सुखापुरी परिसरात अतिवृष्टीमुळे कपाशी व सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिवार दौऱ्यात तातडीच्या मदतीचं आश्वासन दिलं आहे.
"Minister Munde Visits Flood-Hit Farms, Pledges Support to Farmers"

"Minister Munde Visits Flood-Hit Farms, Pledges Support to Farmers"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक चांगले

सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी महसुल मंडळासह परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लखमापुरी शिवारासह अनेक गावांतील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या संकटाची दखल घेत राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मा. पंकजाताई मुंडे यांनी नुकतेच शिवारात जाऊन पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Pankaja Munde
Farmer
Crop Damage
Crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com