Pankaja Munde: जरांगेंच्या विरोधात बोलले नाही; पंकजा मुंडे, ‘त्या’ भाषणाचा विपर्सास केल्याचे स्पष्टीकरण

बीड : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्याविरोधात बोलले नाही. लोकसभा निवडणुकीतील भाषणाचा विपर्यास केला गेला, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. आपल्या समाजामधील दरी मिटवूया, असे त्यांना सांगू इच्छिते. गोपीनाथ मुंडेंसारखेच माझेही व्यक्तिमत्त्व आहे, असेही त्या म्हणाल्या..परळी वैजनाथ येथे रविवारी (ता. २६) झालेल्या दीपावली स्नेहमिलन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. माजी खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे उपस्थित होत्या. ‘एससी’, ‘एसटी’चे आरक्षण केंद्र सरकार देते..मी कधीही निझामाचे गॅझेट असे बोलले नाही. मी कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाणार नाही. माझ्या जातीचा असला तरी चुकीच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार नाही. कामापुरते नाते जोडत नाही. जरांगे यांनी जरी उपोषण केले तरी मी पालकमंत्री म्हणून भेट द्यायला तयार आहे, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या..लोकसभा निवडणुकीत मला मराठा आरक्षणावर प्रश्न विचारले गेले. त्यावेळी, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्यावर मी ठाम होते. मला कोणाचाही राग नाही. मी निवडणुकीत हरल्यावर काही कार्यकर्त्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा घटनांनी मी हादरले होते. आता हरायचं नाही, असे त्यावेळी ठरविले होते, असेही त्यांनी सांगितले..OBC Maha Elgar : ‘ओबीसी डीएनए’ म्हणणाऱ्यांकडून दगा, बीडमधून भुजबळांचा महाएल्गार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर नाव न घेता टीका.युतीचे पाहू, काम करत राहा’स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या आगामी निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत युतीची चर्चा झाली आहे. काही ठिकाणी युती होईल, काही ठिकाणी होणार नाही. जास्त डोके लावू नका, फक्त काम करा. इतर ठिकाणच्या उमेदवारीसाठी माझ्याकडे येऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.