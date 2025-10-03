Pankaja Munde: पण, आमच्या लेकरांच्या ताटातले घेऊ नका;आरक्षणावरून पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे मत

बीड : ‘‘हा केवळ मेळावा नाही; तर ऊसतोड, कष्टकरी, संघर्ष करणाऱ्या माणसांच्या विचारांचा, श्रद्धेचा सोहळा आहे. येथे जमलेल्या प्रत्येकाने विचारांचा वारसा घेऊन जायचा आहे. मराठा आरक्षणाला गोपीनाथराव मुंडे यांचाही पाठिंबा होता..आपलाही आरक्षणाला विरोध नाही. पण, आमच्या लेकरांच्या ताटातले घेऊ नका, असे परखड मत पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले. सावरगाव घाट (ता. पाटोदा) येथील भगवान भक्तिगडावर झालेल्या दसरा मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. आमदार धनंजय मुंडे, माजी खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, आमदार नमिता मुंदडा, महादेव जानकर, नारायण कुचे, मनोज कायंदे, संजय केणेकर, मोनिका राजळे, लक्ष्मण हाके आदी उपस्थित होते..‘पूरस्थितीत शेतकऱ्यांच्या वेदना बघवल्या गेल्या नाही. लोक जातीपातीपलीकडे माणूस म्हणून मदतीला धावले. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने शब्द देत आहे,’’ असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. गोपीनाथराव मुंडे यांचा वसा आणि वारसा कधीच सोडणार नाही. खाली मान घालायला लावणार नाही. सामान्यांचे हित जपण्याचे काम करीत रहाणार, असे त्यांनी नमूद केले..कराडचा फोटो; घोषणाबाजी, संतापमेळाव्यास्थळी काही तरुणांच्या हाती वाल्मीक कराडचे फोटो होते. भाषण सुरू झाल्यानंतर घोषणाबाजीमुळे पंकजा मुंडे संतापल्या. धिंगाणा करणारे लोक माझे असूच शकत नाहीत. तुम्ही घोषणा दिल्याने माझे तुमच्याबद्दलचे मत बदलणार नाही. तुम्हाला कुणी सुपारी देऊन पाठविले, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला. भगवानगडाचा मेळावा माझ्याकडून हिरावून घेतला, आता हा मेळावाही हिरावून घेणार का, असा सवालही त्यांनी केला..Pankaja Munde: पंकजा मुंडेंचा दसरा मेळावा 'या' सहा मुद्द्यांमुळे गाजला; 'ते' विधान ठरलं लक्षवेधी, लोक ऐकत नव्हते....खुर्चीसाठी गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्नधनंजय मुंडे म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याचा आनंद आहे, पण काही लोक खुर्चीसाठी आरक्षणाच्या आड ओबीसीतून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिल्ह्यात जातीय राजकारण वाढत असून चांगले मित्र एकमेकांचे वैरी बनले आहेत. येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी आपली आहे. सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याचा विचार या मेळाव्यातून घ्यायचा आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.