मराठवाडा

Pankaja Munde: पण, आमच्या लेकरांच्या ताटातले घेऊ नका;आरक्षणावरून पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे मत

Beed News: बीडच्या सावरगाव घाट येथे झालेल्या दसरा मेळाव्यात पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले की मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र आमच्या लेकरांच्या ताटातले घेऊ नका. त्यांनी गोपीनाथ मुंडेंचा वसा व वारसा कधीही न सोडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
Pankaja Munde

Pankaja Munde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : ‘‘हा केवळ मेळावा नाही; तर ऊसतोड, कष्‍टकरी, संघर्ष करणाऱ्या माणसांच्या विचारांचा, श्रद्धेचा सोहळा आहे. येथे जमलेल्या प्रत्येकाने विचारांचा वारसा घेऊन जायचा आहे. मराठा आरक्षणाला गोपीनाथराव मुंडे यांचाही पाठिंबा होता.

Loading content, please wait...
Beed
Pankaja Munde
Farmer
Maratha Reservation
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com