Pankaja Munde: ''आम्हाला बहीण-भाऊ म्हणू नका'', पंकजा मुंडे असं का म्हणाल्या? राजकीय संकेत काय?

Political equation between Pankaja Munde and Dhananjay Munde: माध्यमांशी बोलताना पंकजा मुंडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांचं हे विधान भविष्यातील राजकीय संकेत समजतले जात आहेत.
Updated on

Dhananjay Munde: मागच्या अडीच-तीन वर्षांपासून पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे हे बहीण-भाऊ दुरावा दूर करुन एकत्रित आलेले आहेत. पक्ष वेगळे असले तरी एकच राजकीय भूमिका घेऊन दोघे चालत आहेत. त्यातच राज्यात अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष भाजपसोबत सत्तेत असल्याने ही राजकीय मैत्री तशी नैसर्गिकच आहे.

