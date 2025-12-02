Pankaja Munde: ''आम्हाला बहीण-भाऊ म्हणू नका'', पंकजा मुंडे असं का म्हणाल्या? राजकीय संकेत काय?

Dhananjay Munde: मागच्या अडीच-तीन वर्षांपासून पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे हे बहीण-भाऊ दुरावा दूर करुन एकत्रित आलेले आहेत. पक्ष वेगळे असले तरी एकच राजकीय भूमिका घेऊन दोघे चालत आहेत. त्यातच राज्यात अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष भाजपसोबत सत्तेत असल्याने ही राजकीय मैत्री तशी नैसर्गिकच आहे..आपल्याला बहीण-भाऊ म्हणू नका, असं विधान पंकजा मुंडे यांनी बीडमध्ये केलं आहे. आम्ही बहीण-भाऊ तर आहोतच परंतु आमचे राजकीय पक्ष वेगळे आहेत आणि आम्ही सीरियस लीडर आहोत, असंही सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. मंगळवारी परळीतील मतदानानंतर त्या बोलत होत्या..Kudal Accident : रेल्वे ब्रीजजवळ गतिरोधकावर दुचाकी घसरून एसटीच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू; डोक्याला गंभीर दुखापत झाली अन्... .पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, या निवडणुकीसाठी मी केवळ दहा-बारा दिवसांपासून काम करत नाहीये. तर मागचे दोन-अडीच महिने याचं प्लॅनिंग करतेय. मुंबईतही बैठका घेतल्या होत्या. जिथे-जिथे निवडणुका लागल्या होत्या तिथे प्रतिनिधी पाठवून नियोजन केलेलं होतं. दिवाळीनंतर मी परळीमध्ये मुक्कामी होते..मुंडे पुढे म्हणाल्या, ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे. त्यातही काहीच लोक निवडता येतात. कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवावं यासाठी मी निवडणुकीत पूर्णवेळ परळीत थांबून होते. मतदान प्रक्रिया शांततेत सुरु आहे, जनतेला कौल देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे..Kolhapur Old Pension : २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही एनपीएसची सक्ती; जुन्या पेन्शनपासून वंचित शिक्षकांचा राज्यव्यापी संताप उसळला!.नगर पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने तेरा वर्षांनंतर बहीण-भाऊ एकत्रित येत आहेत, या प्रश्नावर बोलताना त्या म्हणाल्या, ''तुम्ही आम्हाला बहीण-भाऊ म्हणणं बंद करा. आम्ही सीरियस लीडर आहोत. आमची युती झालेली आहे.. आम्ही केवळ बहीण-भाऊ नाहीत. राजकारणात २०-२२ वर्षे झोकून दिलेले आम्ही प्रमुख नेते आहोत. परळीच्या हितासाठी आम्ही एकत्रित पॅनल केलेला आहे.'' अशा शब्दांमध्ये पंकजा यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.