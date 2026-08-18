Pankaja Munde: ‘मी निवृत्त होणार नाही, दोन-चार जणांना निवृत्त केल्यानंतरच होईन’; पंकजा मुंडेंचा सूचक इशारा

बीड: काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम देत, ‘मी सध्या निवृत्त होणार नाही, तर दोन-चार जणांना निवृत्त केल्यानंतरच निवृत्त होईन,’ असा थेट आणि सूचक इशारा भाजप नेत्या, मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .केज येथील एका कार्यक्रमात पंकजा बोलत होत्या. ‘पंकजा मुंडे राजकारणातून निवृत्त होणार’ अशा स्वरूपाच्या चर्चांचा समाचार घेताना त्या म्हणाल्या, ‘‘मी अत्यंत खमकी आहे, मग मी कशाला निवृत्त होऊ? दोन-चार लोकांना निवृत्त केल्यानंतरच निवृत्त व्हायचे.’’.काही दिवसांपूर्वी बीड-परळी महामार्गावरून प्रवास करताना त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावुक उद्गारानंतर त्या सक्रिय राजकारणातून बाजूला होणार, अशा चर्चा रंगल्या होत्या.पंकजा मुंडे यांनी ‘निवृत्ती’त कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी, तर्क-वितर्कांना उधाण आले. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.बीड जिल्ह्यासह राज्य भाजपमध्ये त्यांना शह देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अंतर्गत विरोधकांकडे हा इशारा आहे की महायुतीतील वर्चस्वाच्या लढाईत अडसर ठरणाऱ्या नेत्यांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.