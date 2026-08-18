मराठवाडा

Pankaja Munde: ‘मी निवृत्त होणार नाही, दोन-चार जणांना निवृत्त केल्यानंतरच होईन’; पंकजा मुंडेंचा सूचक इशारा

Pankaja Munde Breaks Silence On Political Retirement Speculation: राजकीय निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम देत पंकजा मुंडेंचा अंतर्गत विरोधकांना थेट इशारा; ‘दोन-चार जणांना निवृत्त केल्यानंतरच मी निवृत्त होईन’ असा खमक्या भाषेत इशारा
pankaja munde

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सकाळ वृत्तसेवा
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बीड: काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम देत, ‘मी सध्या निवृत्त होणार नाही, तर दोन-चार जणांना निवृत्त केल्यानंतरच निवृत्त होईन,’ असा थेट आणि सूचक इशारा भाजप नेत्या, मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला.

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