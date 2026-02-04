Pankaja Munde: बाबासाहेबांना अभिवादन नाही… अन् गाव आक्रमक! पंकजा मुंडेंना ग्रामस्थांनी रोखलं, VIDEO व्हायरल

Viral Video: लातूर जिल्ह्यातील जानवळ गावात जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आलेल्या पंकजा मुंडे यांना ग्रामस्थांनी थांबवले. हा प्रकार इतका तीव्र होता की, त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..प्रचारासाठी लातूर दौऱ्यावरपंकजा मुंडे या निवडणूक प्रचारासाठी लातूर दौऱ्यावर होत्या. जानवळ गावात सभेचे आयोजन केले होते. मात्र, सभेला सुरुवात होण्यापूर्वी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले नाही. या घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.संतप्त ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन पंकजा मुंडे यांना पुढे जाण्यास मज्जाव केला. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. परिस्थिती तापल्याचे पाहून पंकजा मुंडे यांनी काढता पाय घेतला आणि तेथून निघून गेल्या. ग्रामस्थांचा हा ठाम विरोध त्यांच्या प्रचार मोहिमेसाठी धक्कादायक ठरला..Pankaja Munde: ''तुमची दारु फॅक्ट्री आधी बंद करा'', कारखान्याचं नाव घेत करुणा मुंडेंची पंकजांवर टीका.सोशल मीडियावर चर्चेला उधाणजिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध नेते गावोगावी प्रचार करीत आहेत. अशा वेळी स्थानिक संस्कृती, भावना आणि संवेदनांचा आदर करणे नेत्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यापूर्वी गिरीश महाजन यांच्याबाबत देखील असाच प्रकार घडला होता.हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले आहे. ग्रामस्थांच्या या प्रतिक्रियेमुळे पंकजा मुंडे यांच्या प्रचार कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..गिरीश महाजन यांच्यासोबत काय घडलं होतं?सोमवारी (२६ जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनी नाशिकमध्ये एका महिला अधिकाऱ्याने महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्याने गोंधळ उडाला. महाजन यांनी त्यांच्या भाषणात संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख वगळला होता. गिरीश महाजन यांनी माफी मागितली आणि ते अनावधानाने झालेले दुर्लक्ष असल्याचे म्हटले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..राज्याचे जलसंपदा मंत्री राष्ट्रध्वज फडकवल्यानंतर एका अधिकृत कार्यक्रमाला संबोधित करत होते. त्यांच्या भाषणादरम्यान वन विभागाच्या अधिकारी माधवी जाधव यांनी त्यांना व्यत्यय आणला आणि संविधानाचे शिल्पकार यांचा उल्लेख न करण्याचे कारण विचारले..Pankaja Munde: मोठी दुर्घटना टळली! पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.