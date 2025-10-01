Pankaja Munde: यथाशक्ती चणा डाळ, गूळ, पीठ आणा; दसरा मेळाव्यासाठी येणाऱ्यांना पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

बीड : पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भगवान भक्तिगडावर (सावरगाव घाट, ता. पाटोदा) येथे गुरुवारी (ता. दोन) होणाऱ्या दसरा मेळाव्याची तयारी सुरू असून राष्ट्रसंत भगवानबाबांचे आशीर्वाद, जनशक्तीचे दर्शन घेण्यासाठी येत आहे, आपणही या, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..दरम्यान, पूरग्रस्तांना मदतीचे आवाहन त्यांनी मेळाव्यासाठी येणाऱ्यांना केले आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत भगवानगडावर दसरा मेळावा होत असे. त्यांच्या निधनानंतर २०१५ मध्ये पंकजा मुंडे यांनी गडाच्या पायऱ्यापाशी मेळावा घेतला. .त्यानंतर २०१६ मध्ये पहिला मेळावा राष्ट्रसंत भगवानबाबांचे जन्मगाव सावरगाव घाट येथे घेतला. या ठिकाणाला भगवान भक्तिगड असे नाव जाहीर करत या ठिकाणी बाबांचे स्मारकही उभारले आहे. मेळाव्याला यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हजेरी लावली आहे. त्यांचे समर्थक नेते व आमदारांचीही उपस्थिती असते. मागच्या वर्षी मेळाव्याला प्रथमच धनंजय मुंडे उपस्थित होते..भगवानबाबांचा प्रसाद म्हणून...‘‘सध्याच्या पूर व अतिवृष्टीच्या संकटात सुरवातीपासूनच सर्वांना धीर देण्यासह मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार नुकसानग्रस्तांना निश्चितपणे आधार देईल. संकटात सापडलेल्या पूरग्रस्तांना भगवान भक्तिगड देखील मदत करेल..Ajit Pawar : अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वेळप्रसंगी नियम शिथिल करू.दसऱ्याच्या सणाला जे पुरणपोळी खाऊ शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी भगवान भक्तिगडावर येताना प्रत्येकाने यथाशक्तीनुसार चणा डाळ, गूळ व गहू किंवा गव्हाचे पीठ घेऊन येण्याचे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले आहे. भगवान भक्तिगडावर या सर्व साहित्याचे संकलन करून गरजू पूरग्रस्तांना भगवानबाबाचा प्रसाद म्हणून वितरित करू’’, असे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.